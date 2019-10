La justice tance l’état-major de la police genevoise

C’est un fait plutôt rare: la justice remonte les bretelles à la police pour avoir injustement blâmé un gendarme. Ce zèle de l’état-major coûtera 1000 francs à l’État, qui alloue une indemnité de procédure au fonctionnaire sanctionné à tort.

Que s’est-il passé? À lire l’arrêt rendu en juin par la Chambre administrative, Matthias* est un jeune gendarme prometteur. Ses états de service sont bons; sa hiérarchie lui a même envoyé quatre lettres de félicitations entre 2015 et 2016, saluant notamment l’excellence de son travail, son professionnalisme et sa persévérance.

Vie de famille exigeante

En 2017, le gendarme sollicite son transfert au poste de police de l’aéroport. En effet, il peine depuis peu à concilier la réalité de sa vie de famille avec l’urgence et les réquisitions auxquelles il est confronté au poste de la Servette. Et pour cause: il a un enfant, sa femme attend des jumeaux et se retrouve alitée depuis l’été 2017 alors que l’accouchement est prévu pour l’hiver. Mathias, qui met les bouchées doubles au travail et à la maison, perd du poids. Le stress lui provoque aussi des éruptions cutanées. La bonne nouvelle: le 7 février, il devient papa. La mauvaise: les ressources humaines lui refusent un congé spécial de quatre jours…

Sa femme, elle, passera dix jours à l’hôpital après l’accouchement. Pendant ce temps, Matthias travaille, tout en préparant le déménagement de la famille, prévu le 1er mars. Le 7, il termine son service à 6 h du matin. Il a droit à deux jours de récupération avant de le reprendre. Mais «les 7 et 8 mars, le poste de police de la Servette cherche à le joindre (ndlr: notamment par SMS) sur son téléphone de service pour l’informer d’une mobilisation le 8 mars à 21 h », précise l’arrêt de la Chambre administrative.

Mathias n’en prend connaissance que le 9. Affairé avec les jumeaux, qui ne cessent de pleurer, il explique n’avoir ni entendu ni regardé son combiné. La hiérarchie l’informe qu’elle avait même dépêché une patrouille pour venir l’informer chez lui mais qu’elle ne l’a pas trouvé. Débordé par les cartons, les biberons, les bébés malades, une femme souffrante et l’anniversaire de sa fille aînée, le 8 mars, il raconte avoir oublié de répondre au SMS du 7 mars.

Mauvaise porte

Même cas de figure les 19, 20 et 21 mars. Plusieurs SMS émanant du poste sont envoyés sur le téléphone de l’agent, alors que celui-ci était en congé. Les messages le mobilisaient cette fois pour le 22 mars. Une patrouille passe le 21 chez lui mais ne trouve personne. Stressé par ses problèmes familiaux, Mathias rappelle trois heures après cette visite, mais entre-temps un autre collègue a été sollicité à sa place. Le 1er août, une procédure est ouverte contre lui. Mathias sent qu’il n’est pas soutenu par la hiérarchie, «qui rigolait de la situation». Il se défend point par point et précise, par exemple, que la première patrouille avait posté le mot sur la porte des voisins et que le poste de police avait tenté de le joindre sur son téléphone fixe, qui n’était plus actif depuis six ans.

L’état-major n’en a cure et lui inflige un blâme, estimant que «les manquements reprochés avaient eu des conséquences sur le bon fonctionnement de la police. Après l’épisode du 8 mars, il aurait dû être encore plus attentif à son téléphone portable. Le but de la sanction est de lui faire comprendre que ce type de comportement ne devait plus se reproduire.»

Dans leur recours, les avocats de Mathias, Mes Romain Jordan et Sarah Lopez, font remarquer que leur client n’était tenu de répondre aux SMS pendant son congé que lorsqu’ils provenaient soit de la centrale d’engagement et d’alarme, soit de celle des opérations de la police internationale. Cela n’a pas été le cas, relèvent les juges: «Aucun ordre de service ne prescrit la même obligation en cas de message provenant d’un poste de police.»

Me Jordan enfonce le clou: «Obliger un employé, fût-il policier, à devoir être joignable en tout temps sur son temps de congé n’est pas admissible. Le sanctionner pour ce motif n’est pas soutenable!»

Épisodes isolés

Les juges organisent une audience pour entendre Mathias. Dans sa décision, la Chambre administrative note que la hiérarchie connaissait ses problèmes familiaux et ses ennuis de santé: «Sur conseil de son employeur, il avait consulté son médecin le 22 mars, qui l’a mis en arrêt de travail pendant un mois.»

L’arrêt laisse ouverte la question de savoir si l’État peut exiger de ses fonctionnaires une disponibilité permanente au téléphone. Mais considère que les deux épisodes reprochés, à les supposer établis, seraient tout au plus des manquements isolés: «En l’absence d’antécédents disciplinaires et au regard des bons états de service et de la faute qui ne saurait être qualifiée de grave, le prononcé d’une sanction disciplinaire s’avère disproportionné.» Par ces mots, la justice annule aujourd’hui la sanction. Du baume au cœur pour Mathias, qui garde un souvenir amer de cette procédure. La preuve: il y a quelques mois, un ex-collègue de la Servette lui a demandé s’il allait revenir au poste du quartier: des mots qui ont déclenché aussitôt une éruption cutanée. Contacté, le département qui chapeaute la police n’a pas souhaité faire de commentaires.

*Prénom d’emprunt