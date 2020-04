La justice sermonne le Département de la culture en Ville de Genève

Didier Nkebereza donne du fil à retordre au Département de la culture et du sport (DCS) de la Ville de Genève. Depuis 2017, le metteur en scène estime que la nomination des directions de deux théâtres par les autorités municipales est entachée d’irrégularités: «problèmes de transparence, manque d’indépendance ou de compétence des commissions de sélections». Il dénonce aussi «la discrimination du théâtre classique par la Ville».

À l’époque, l’homme de culture, qui avait brigué en vain un de ces postes, a déposé au DCS une pétition de protestation signée par 85 professionnels romands du spectacle. Il a demandé à Sami Kanaan, avant de saisir la justice, que le DCS s’explique sur ses choix et ses critères en rendant une décision formelle sujette à recours en justice. En vain.

Victoire d’étape en 2019 pour Didier Nkebereza: le Tribunal fédéral (TF) somme alors le DCS de rendre une telle décision, circonstanciée, détaillée avec les règles et les critères suivis lors du processus de nomination «permettant le cas échéant au recourant de se plaindre de leur éventuelle illicéité».

L’été dernier, la Ville, qui conteste toute irrégularité, s’est exécutée en confirmant les directeurs nommés, en décrivant le nombre de dossiers déposés, d’entretiens effectués, sans omettre de mentionner une voie de recours. Ni une ni deux, Didier Nkebereza et l’auteure Stéphane Mitchell, qui s’était portée candidate à ses côtés, ont saisi la Chambre administrative.

Coup de théâtre: cette dernière, qui ne tranche pas encore le fond, annule la décision municipale, qu’elle juge insuffisamment motivée. En clair, les autorités ne donnent pas assez d’explications: «L’absence de concrétisations dans la motivation des décisions empêche de saisir les raisons ayant conduit la Ville à opter pour le projet présenté par les personnes choisies. [...] Le fait qu’elle jouisse d’une grande liberté d’appréciation dans ce type de processus ne la libère pas de l’obligation de motiver ses décisions. [...] Elle est tenue de respecter les principes de base du droit administratif, dont l’interdiction de l’arbitraire, l’égalité de traitement, [...] le devoir d’adopter une attitude neutre et objective.»

Le DCS est donc prié une deuxième fois en un an de reprendre sa plume et de rendre une décision digne de ce nom.

Me Romain Jordan, avocat du metteur en scène, applaudit cette décision de justice: «Monsieur Kanaan et ses services jouent la montre. Que la Ville ne soit pas capable de motiver ses décisions de façon conforme à la loi après deux ans et demi de procédure n’est pas sérieux et pose la question de sa mauvaise foi. Qu’a-t-elle à cacher?»

Aux yeux de l’avocat, les conséquences de l’arrêt du TF dépassent par ailleurs la présente affaire «puisque cette décision remet en cause les nominations faites ces dernières années, sans publicité ni transparence. La Ville doit ainsi procéder sans tarder à de nouvelles mises en concurrence.»

Du côté de la Ville, le porte-parole Philippe D’Espine fait savoir que «le Conseil administratif a pris connaissance de la décision de la Chambre administrative de mars 2020, plus spécifiquement de l’injonction de rendre des décisions contenant une motivation plus détaillée. Il rappelle néanmoins que cette décision ne remet pas en question les nominations des directions du Grütli et de l’Orangerie, ni la transparence et l’équité des processus mis en place. Il regrette l’acharnement judiciaire contre des directions de théâtre nommées de manière légitime et qui fournissent un travail reconnu et de qualité.»