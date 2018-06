La justice scrute les bouées du Rhône

Sitôt réapparues, sitôt disparues. Deux des trois bouées de sauvetage qui avaient été, pour la première fois, disposées au fil du Rhône à la Jonction l’été dernier ont fait un très bref retour sur le fleuve la semaine dernière.

Les quelques nageurs qui s’aventuraient dans une eau encore très fraîche ont pu s’étonner du fait que la dernière bouée rouge, celle située le plus loin en aval, n’ait pas été réinstallée. La perplexité a augmenté d’un cran le vendredi 25 mai, puisqu’en fin de journée les deux objets flottants avaient disparu du paysage.

Nouvelle embûche judiciaire? Rappelons que ces bouées, censées atténuer les périls de la baignade fluviale, avaient été installées l’an dernier au prix d’une décision de justice. En effet, les aménagements prévus par les autorités sur cette section du Rhône sont visés par des recours de riverains, excédés par les divers débordements qui troublent la vie du quartier durant les beaux jours. En faisant valoir des arguments sécuritaires, l’État avait toutefois obtenu de la justice que le recours n’empêche pas l’installation des bouées.

Noyé sous la bouée

Renseignements pris, l’éphémère réapparition des îlots flottants et leur soudain retrait sont bien en lien avec la justice. Mais ils sont sans rapport avec les recours du voisinage. Les «bouées rouges ont été installées temporairement par la Direction générale de l’eau du 23 au 25 mai afin de procéder à des tests dans le cadre d’une expertise ordonnée par le Ministère public», indique le Département cantonal de l’environnement, des transports et de l’agriculture (DETA), renvoyant au Parquet pour toute autre information.

Le troisième pouvoir est un peu plus loquace. «Suite à la découverte, le 30 août 2017, du corps sans vie d’un baigneur sous l’une des trois bouées situées en aval du pont Sous-Terre, et après que la piste criminelle a été écartée, le Ministère public a ordonné une expertise visant à établir les causes exactes du décès», explique Henri Della Casa, porte-parole du pouvoir judiciaire. La brève réapparition des bouées sur le site visait à ce «qu’il soit procédé à des tests», ajoute-t-il, se refusant à tout autre commentaire.

La procédure porte ainsi sur l’une des trois noyades accidentelles dont le Rhône a été le théâtre durant l’été dernier. La victime était en l’occurrence un trentenaire, natif de 1985 et ressortissant japonais. En ce mercredi suivant la rentrée scolaire, les secours ont été alertés peu avant 19 heures, quand le malheureux a été localisé dans le secteur de la bouée numéro 2. Ramené sur la berge, l’homme a fait l’objet d’une vaine tentative de réanimation sur le sentier des Saules, à la hauteur de la rue de la Truite.

Selon nos informations, le corps a été repéré dans les chaînes amarrant la bouée au lit du fleuve. D’où les interrogations sur l’éventuel rôle contre-productif qu’auraient pu paradoxalement jouer ces engins de sauvetage dans cette tragédie. Du coup, le retour des bouées dans le fleuve cet été est incertain. Le département écrit: «Pour ce qui concerne la réinstallation de ces trois bouées sur le site, initialement prévue pour le milieu du mois de juin, le DETA se référera aux conclusions du Ministère public.»

Fonction de localisation

Que penser de l’utilité des trois engins? Au sein du projet de prévention Lâche pas ta bouée, mené chaque été par l’association La Barje au bord du Rhône, on est réservé. «Notre projet vise à réduire toutes sortes de risques liés à l’animation estivale au bord du Rhône, notamment la consommation d’alcool ou de stupéfiants, rappelle Fanny Lechenne, directrice. Nous n’avons donc pas l’expertise pour juger de l’utilité de ces bouées, mais leur présence dans l’eau permet en tout cas de localiser plus précisément un baigneur en fâcheuse posture quand les secours sont alertés.»

Et d’ajouter: «Si une partie du public comprend l’utilité des bouées, une autre s’en sert pour jouer: leur fonction doit être mieux expliquée.» Les équipes de prévention seront de retour sur le terrain le 19 juin.

Collaboration: Marc Bretton, Thierry Mertenat. (TDG)