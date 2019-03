La justice rejette les recours liés à la votation sur la CPEG

La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice rejette, dans un arrêt du 25 mars, les recours déposés par Ensemble à gauche (EàG) dans le dossier de la recapitalisation de la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève (CPEG), soumise en votation le 19 mai.

Les juges estiment que l'introduction dans la loi de la possibilité de poser une question subsidiaire au peuple lorsque deux lois contradictoires sont adoptées par le Grand Conseil n'est pas contraire au droit supérieur. Il n'est donc pas nécessaire de passer par une modification de la constitution. Ils considèrent également que la clause d'urgence accceptée pour cette modification législative est justifiée et ne viole pas le droit.

Casse-tête en cas de double oui

Le 19 mai, les Genevois auront en effet à se déterminer sur deux projets différents de recapitalisation de la CPEG, l'un émanant du Conseil d'Etat, l'autre inspirée du Cartel intersyndical de la fontion publique et de l'Asloca. Phénomène unique, les deux projets de loi avaient été acceptés par une majorité du Grand Conseil lors de la même séance, bien qu'incompatibles. Immédiatement s'était posé la question de l'interprétation périlleuse à faire en cas de double oui lors de la votation populaire.

La solution logique était de poser une question subsidiaire pour départager les deux projets. Mais cet outil n'existe pas dans la législation. Il n'est disponible que lorsqu'un contre-projet est présenté en même temps qu'une initiative. Le Conseil d'Etat, suivi par le parlement, ont donc ajouté cette possibilité dans l'arsenal législatif. Et ont imposé la clause d'urgence car il fallait que tout soit prêt pour le 19 mai.

Eviter les baisses de prestations

La Chambre constitutionnelle donne raison aux autorités politiques sur leur empressement. «En effet, écrivent les juges, il est impératif qu'une solution définitive soit arrêtée au plus tard le 5 juin 2019 pour garantir le financement à long terme de la CPEG et, le cas échéant, encore permettre au comité de cette dernière de revenir sur l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 déjà décidée du second volet des mesures structurelles adoptés.»

En clair, il était nécessaire, pour éviter aux assurés de la CPEG des baisses de prestations, que Genève se dote des moyens législatifs de trancher sans ambiguïté entre les deux projets concurrents.

