La justice genevoise se dévoile en vidéo

Un litige entre voisins à propos de la construction d’un garage, un cambriolage et un divorce compliqué. Trois cas que traite régulièrement la justice genevoise. Et trois exemples choisis pour présenter son activité en capsules vidéo, produites par le Pouvoir judiciaire en collaboration avec le Service école médias du Département de l’instruction publique (DIP). «Le matériel de présentation dont nous disposions jusqu’à présent était devenu obsolète, notamment suite à la réforme des codes de procédures fédéraux en 2011, explique Henri Della Casa, porte-parole du Pouvoir judiciaire. Nous disposons d’informations sur notre site mais nous avons souhaité créer de nouveaux supports, moins arides, plus pédagogiques, modernes et également accessibles à un public jeune.»

À travers ces brèves histoires, on revient donc de manière ludique sur les compétences des tribunaux de première et de seconde instance, de la justice civile – litiges entre personnes –, pénale – les délits – et administrative ou de droit public – qui permet de contrôler les décisions de l’État. On découvre les déroulés types des procédures et les différents acteurs sollicités.