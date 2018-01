La justice annule le renvoi d’un père qui avait poussé son fils à commettre un viol

Le renvoi d’un Espagnol de 50 ans, condamné en 2014 à quatre ans de prison pour avoir poussé son fils, arriéré mental, à violer une jeune fille de 17 ans, a été annulé par la Chambre administrative de la Cour de justice.

En appel, la peine pour viol en commun avait été ramenée à trois ans et neuf mois. Le prévenu avait également été condamné deux fois pour des faits de violence conjugale. Selon l’expertise psychiatrique, il présentait un risque de récidive car il n’avait pas pris conscience de ses actes. En 2016, le Département de la sécurité et de l’économie (DSE) a décidé de prononcer la révocation de son autorisation d’établissement en Suisse.

Mais la Chambre administrative de la Cour de justice a annulé cette décision: «Cet arrêt peut surprendre compte tenu de la sévérité dont font habituellement preuve les autorités administratives dans ce genre de situations, admet Me Karim Raho, avocat du père. Mais cette affaire présentait des singularités telles que seul le renversement du jugement de première instance était susceptible de rétablir l’équité.» L’avocat indique que la Chambre administrative a pris sa décision après avoir entendu l’intéressé ainsi que son médecin addictologue, «ce qui est rare».

Pour le Tribunal administratif de première instance (TAPI) ainsi que pour le DSE, même si les médecins indiquaient que le condamné ne consommait plus d’alcool de manière chronique, il continuait tout de même à boire, malgré le suivi médical mis en place pour combattre son addiction. Par ailleurs, sa relation avec son fils n’était pas aussi proche qu’il le prétendait. Ce dernier, placé sous curatelle, vivait dans un appartement des établissements publics pour l’intégration (EPI), où il voyait son père toutes les trois semaines. Le DSE rappelait que les conditions pour révoquer l’autorisation d’établissement de ce père étaient réunies puisqu’il avait été condamné à une peine de prison largement supérieure à la limite d’un an prévue par la loi.

Après avoir entendu les uns et les autres, la Chambre administrative souligne que le quinquagénaire espagnol vit en Suisse depuis trente ans. Il n’a jamais eu de poursuites ni requis l’aide sociale. Pendant vingt-deux ans, il n’a commis aucune infraction pénale. Le viol en commun et les violences conjugales étaient liés à sa dépendance à l’alcool. Or, notent les juges, si le dernier rapport médical ne dit pas explicitement que l’homme est abstinent, il ne dit pas non plus qu’il continue à boire. Le médecin parle même d’une évolution positive.

L’homme s’est séparé de sa femme, a trouvé un logement et un travail. Par ailleurs, «il a établi une relation stable et régulière avec son fils». Il s’investit dans son rôle de père et son fils veut le voir plus souvent. Des raisons suffisantes, estime la justice, pour lui donner encore une chance de rester en Suisse. (TDG)