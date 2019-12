La jeune femme agressée à la place du Cirque témoigne

Comme nous le révélions ce week-end (voir ci-contre), les forces de l’ordre sont intervenues samedi matin, peu avant 2h, à Plainpalais. A leur arrivée à la Place du Cirque, les agents ont découvert une jeune femme blessée. Une information que nous confirme Alexandre Brahier, porte-parole de la police. «Elle a été frappée au visage par une autre fille.» Après l’agression, cette dernière a pris la fuite. La victime, elle, a été acheminée en ambulance aux urgences. «Pour l’heure, il n’y a pas eu d’interpellation», ajoute Alexandre Brahier. Une enquête a été ouverte pour connaître les causes de cette violente affaire.

La jeune femme blessée a accepté de nous livrer sa version des faits ce dimanche matin: «Je sortais d'un anniversaire au Moulin Rouge. J'étais seule, je voulais rentrer chez moi. Je me suis donc rendue à l'arrêt des bus 2 et 19. Là, je me suis assise et regardais mon téléphone. Ensuite, je me souviens juste qu'une jeune femme m'a aidée à m'assoir, j'étais couverte de sang et en état de choc. Une ambulance est arrivée pour m’emmener à l’hôpital où j’ai passé la nuit. J'ai les deux dents avant cassées, des plaies au visage, un oeil au beurre noir et des bleus sur tout le corps. Je compte bien porter plainte. »