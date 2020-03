La «guerre des soutiens» s'intensifie en Ville

Calme et sobre jusqu’à la semaine dernière, du moins en apparence, la campagne pour le second tour de l’élection au Conseil administratif de la Ville de Genève s’anime. Les soutiens transpartisans se multiplient sur Facebook.

Alors que son parti avait laissé la liberté de vote à ses électeurs, la Vert’libérale Susanne Amsler a fait savoir qu’elle voterait en faveur des deux candidats Verts et de la PDC Marie Barbey-Chappuis. «Ces candidats sont constructifs, capables de trouver des compromis et, surtout, d’assurer le bon fonctionnement du Conseil administratif au-delà des clivages politiques», écrit celle qui s’est retirée après avoir réalisé un excellent score au premier tour. À ses yeux, l’enjeu consiste aussi à «assurer une représentativité adéquate des femmes» en Ville.

Officiellement, pas de consigne à gauche

Un soutien public bienvenu pour Marie Barbey-Chappuis dans la lutte qui l’oppose au PLR Simon Brandt pour le cinquième siège à l’Exécutif – les quatre candidats Verts et socialistes semblant intouchables. Il vient s’ajouter à celui de Stéphanie Ruegsegger, directrice de la politique générale à la Fédération des entreprises romandes, ainsi que de plusieurs (ex-)élus de gauche.

Au PS Ville, on assure qu’«aucune consigne de vote n’a été adressée aux membres de la section», dixit son coprésident Sylvain Thévoz. On n’est pas obligé de le croire. Ces appels à voter en faveur de la PDC ont du reste surpris la Jeunesse socialiste. Laquelle s’est empressé de faire un communiqué pour dire qu’elle soutient Maria Pérez, en raison de son engagement «sincère et sans compromission dans la défense de la solidarité, de la justice sociale […] et du maintien des prestations». La candidate du Parti du travail, elle, s’étonne que certains à gauche «aient perdu la boussole au point de voter pour une PDC qui a soutenu les 50 millions de coupes budgétaires en 2016».

Accord ou pas à droite?

Ce week-end, Daniel Sormanni (MCG), Luc Barthassat (MCG) et Christo Ivanov (UDC) ont appelé sur Facebook à voter «compact» pour «tous les candidats de la droite élargie». Comprendre: eux-mêmes et le PLR Simon Brandt. «Nous avons travaillé ensemble durant cinq ans sur la base d’un accord signé. Seul le PDC a décidé de faire cavalier seul et de renier la feuille de route», expliquent-ils.

Certains candidats remarquent toutefois que, pour l’heure, Simon Brandt ne leur a pas rendu la pareille. «Il avait été convenu qu’on se soutiendrait mutuellement. Je n’ai qu’une parole. J’ai fait ma part», déclare Christo Ivanov. Luc Barthassat a lui aussi «joué le jeu». «C’est dommage que l’on ne montre pas l’image d’une droite soudée, alors que dans les coulisses on l’est», déplore-t-il.

L’idée de faire un communiqué commun a émergé au lendemain du premier tour, mais le Parti libéral-radical a préféré que chacun figure sur sa propre liste pour «ne pas exciter la gauche». Simon Brandt, lui, réfute l’existence d’un «accord électoral» avec l’UDC et le MCG. «Ces appels sont la suite logique de notre travail commun, souligne le conseiller municipal, qui peut aussi se prévaloir du soutien de la Coalition animaliste. S’ils appellent à voter pour moi, c’est parce que je suis le seul en mesure d’être élu et qui ne devra rien à la gauche. Je ne comprends pas le reproche qui m’est fait.»