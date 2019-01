La guerre des affiches électorales fait rage

À peine posés, les panneaux d’affichage de la votation sur la loi sur la laïcité font parler d’eux. D’un côté, Ensemble à Gauche personnalise totalement son combat contre la loi en montrant un portrait peu flatteur de Pierre Maudet qui fait réagir.

De l’autre, l’association «La laïcité, ma liberté» – partisane de la loi – et l’affichiste Exem dénoncent les Juristes progressistes pour leur utilisation d’une ancienne affiche du dessinateur. Ils demandent que ces affiches soient retirées.

Contraire à sa position

C’est en effet un logo créé en 1994 par Exem qui se retrouve aujourd’hui dans la rue pour défendre le rejet de la loi. «Cette utilisation est totalement abusive et illicite, faisant dire à mon dessin, et par conséquent à moi-même, le contraire de ce que je pense, commente Exem (dans le communiqué de l’association). Cette affiche doit être retirée immédiatement de la campagne.» En effet, et pour corser l’histoire, c’est précisément Exem qui a réalisé l’affiche appelant à accepter le projet. La justice aura certainement à se pencher sur ce cas.

Mention de Maudet interdite

Quant à la raison qui a poussé Ensemble à gauche à centrer son affiche entièrement sur Pierre Maudet, elle constitue une sorte de réponse du berger à la bergère. Elle résulte du refus du Département présidentiel de laisser figurer dans la brochure officielle la mention «Pierre Maudet, inspirateur de la loi».

Pierre Vanek, député d'Ensemble à gauche, précise avoir renoncé à recourir à la justice, mais continuer à être en total désaccord avec cette suppression. (TDG)