La guérilla fiscale entre le PLR et le PS s’intensifie

Baisser encore les impôts, ce serait creuser la dette et augmenter les inégalités. Tel est le message des députés socialistes à leurs homologues du Parti libéral-radical qui viennent de déposer au début de janvier trois projets de loi devant le Grand Conseil. Au total, la diminution de l’imposition des personnes physiques proposée représenterait 130 millions de recettes fiscales en moins.

Jeudi, le PS est passé à la contre-offensive avec ce slogan: «Le bol d’air fiscal du PLR contient un gaz toxique pour Genève.» Romain de Sainte Marie met tout d’abord en garde les Genevois: «Le lien que fait le PLR entre baisse d’impôt et relance économique est très incertain. Une diminution ne produit pas mécaniquement une relance de la consommation courante, de l’activité économique privée et de nouvelles recettes fiscales.»

Le mauvais exemple lucernois

Pour le PS, les réductions accordées entre 1999 et 2014 privent en réalité l’État d’un milliard par an. «Genève ne connaît pas une crise des charges, mais une crise des recettes», en conclut le député. Thomas Wenger donne l’exemple de Lucerne, qui a tant baissé les impôts que le Canton se voit contraint de diminuer les heures de classe dans les écoles. «Ce n’est pas le PS qui fantasme sur les effets de la politique PLR, ajoute-t-il. C’est tout simplement une réalité.»

À son tour, Roger Deneys s’alarme sur les conséquences d’une politique de ce type. «Genève a introduit un mécanisme de frein à l’endettement qui s’enclenche à partir d’un montant de la dette en valeur absolue et non en proportion du budget ou du PIB, explique-t-il. Avec les diminutions d’impôt voulues par le PLR et le projet de réforme fiscale PF17, on atteindrait rapidement ce niveau. Cela risque de rendre Genève encore plus ingouvernable que maintenant.»

Haro sur le bouclier fiscal!

Les socialistes se disent très inquiets pour les prestations publiques et, au-delà, pour la cohésion sociale. Ils comptent notamment sur une remise en question du bouclier fiscal pour éviter, au moins partiellement, le désastre. «Nous estimons que les plus grosses fortunes du canton peuvent et doivent faire un effort de solidarité fiscale, poursuit Thomas Wenger. C’est pourquoi nous avons déposé en septembre et en novembre deux projets de loi pour suspendre ce bouclier, qui fait perdre 113 millions de francs par an au Canton.»

Et comme par deux fois la droite et le MCG ont refusé d’entrer en matière, ils reviennent à la charge avec neuf projets de loi, tous différents mais portant tous sur le bouclier fiscal. En espérant qu’un ou plusieurs projets au moins seront étudiés sérieusement en Commission fiscale. (TDG)