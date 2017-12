La grippe est là. Elle touche les enfants particulièrement

La grippe circule activement. Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le seuil épidémique a été franchi cette semaine en Suisse. À Genève, l’Hôpital a réagi avant de recevoir ce signal. Voyant les cas affluer, il a déployé son dispositif de protection des patients il y a dix jours. Si du côté des adultes, la chose semble sous contrôle, la maladie touche les enfants particulièrement.

150 enfants par jour!

«Nous sommes confrontés à deux grosses épidémies: la grippe et le virus respiratoire syncytial (RSV)», observe le professeur Alain Gervaix, chef du Département de pédiatrie et du Service des urgences pédiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Ce dernier accueille 150 enfants par jour depuis le début de décembre – au lieu de 90 habituellement. «Chaque jour, huit à dix enfants, pour la plupart entre 0 et 4 ans, sont hospitalisés, en général pour une bonne semaine, ajoute le pédiatre. Le service est plein et le confort sans doute moindre qu’à l’accoutumée. Les Genevois devront peut-être attendre un peu plus aux Urgences», prévient-il.

Nous accueillons 150 enfants par jour au lieu de 90, Pr Alain Gervaix, chef du Service des urgences pédiatriques, HUG

Pour l’heure, aux HUG, 89 cas de grippe ont été recensés et huit patients ont dû être transférés aux soins intensifs. «Les services de gériatrie et de médecine sont les plus touchés», note Anne Iten, médecin adjointe au Service de prévention et contrôle de l’infection. À l’instar de la pédiatrie, la grippe n’est pas seule en cause: d’autres virus respiratoires se propagent en parallèle.

A-t-on affaire à une épidémie virulente cette année? Le professeur Laurent Kaiser, chef du Service des maladies infectieuses des HUG, souligne l’ambiguïté de ce terme. «Une épidémie de grippe peut avoir des répercussions importantes même si le virus est peu agressif: s’il se transmet facilement, touche beaucoup de monde et conduit à un grand nombre de complications dans les hôpitaux. Plus rarement, le virus peut être particulièrement agressif et conduire à une plus grande proportion de complications et une plus grande mortalité.»

Epidémie inhabituelle

Pour l’heure, le spécialiste se refuse à tout pronostic, mais observe que «l’épidémie est un peu inhabituelle». En effet, sous le vocable de grippe se regroupent trois souches de virus, A, B et C, semblables à des cousins. Actuellement, les souches de type B, dont les symptômes sont en général plus modestes, prédominent. «C’est une surprise, car elles arrivent en général en fin de saison; on peut imaginer un renversement au profit des virus A dans quelques semaines.»

Alors que le vaccin s’est révélé peu efficace en Australie, faut-il s’attendre à la même chose ici? «Dans le Sud, la souche A (H3N2) était imparfaitement couverte par le vaccin. Les HUG utilisent un vaccin quadrivalent qui couvre deux souches A et deux souches B, dont celle qui circule actuellement. Le vaccin trivalent est moins optimal. En prenant tous les éléments en compte et compte tenu de l'imprévisibilité de ces épidémies, il est impossible de faire des prédictions, insiste Laurent Kaiser. Seule l’évolution de la maladie dira si le vaccin est efficace. La grippe est un compagnon de l’homme peu banal et compliqué. Peu de virus arrivent à muter ainsi et à provoquer des épidémies systématiquement. On recherche un vaccin pouvant agir contre toutes les souches de grippe, mais le réservoir est si grand et si variable que cela paraît encore difficile malgré les progrès scientifiques.»

Vaccin encore recommandé

Face à une maladie qui tue, selon l’OFSP, 1500 personnes chaque année, les HUG se veulent à la pointe de la détection et de l’endiguement de la grippe. Ils encouragent la vaccination du personnel (43% des employés vaccinés mi-décembre). Depuis dix jours, des masques et du désinfectant pour les mains sont disponibles à l’abord des zones de soins. Les collaborateurs non vaccinés, et ceux qui le sont depuis moins de quinze jours, doivent revêtir un masque. L’an dernier, l’Hôpital a étendu cette obligation aux visiteurs. «La mesure a été suivie par 90% des employés et plus de 70% des visiteurs», relève la Dre Anne Iten. À noter que le vaccin reste recommandé tant que l’on n’a pas atteint le pic de l’épidémie (TDG)