C’est la dernière ligne droite pour le Léman Express. Le réseau transfrontalier prépare sa mise en service intégrale, prévue le 15 décembre, sous la pression du calendrier et avec la menace d’une grève dure chez les cheminots français dès ce 5 décembre. Un débrayage a eu lieu samedi, restreignant un test de circulation. Entretien avec Mario Werren, directeur de Lémanis, la filiale ad hoc des CFF et de la SNCF.

Quand on consulte les horaires pour voyager en Haute-Savoie le 15 décembre, l’application CFF avertit qu’il y aura des perturbations pour cause de grève. Est-ce sûr que le conflit social gâchera la mise en service?

Non, ce ne l’est pas. Il y a eu une grève samedi en Haute-Savoie et un préavis pour le 5 décembre, au niveau national, au sujet des retraites. Cette dernière sera sans doute très suivie, mais on ignore tout de la suite, c’est imprévisible. La grève est une réalité française avec laquelle il faut vivre, même si nous espérons que cela ne ternira pas la mise en service.

Que peut-on assurer en Suisse en cas de grève en France?

Tout dépend du nombre et du type de collaborateurs en grève. On peut par exemple desservir Annemasse – et c’est notre priorité – avec les conducteurs suisses si le personnel de cette gare n’est pas en grève. S’il l’est toutefois, il y a des possibilités limitées de rebroussement à Chêne-Bourg et plus complètes aux Eaux-Vives. Des scénarios sont en train d’être discutés avec la SNCF.

Des essais techniques sont en cours. Comment se passent-ils?

Pour l’instant, cela fonctionne bien. Quelques détails techniques doivent être améliorés sur certaines rames, mais sans que cela ne mette en danger la mise en service. En parallèle, nous formons aussi le personnel.

Avec un calendrier serré...

Oui, il y a 160 conducteurs du côté suisse et 110 du côté français, mais il y a aussi des formations moins techniques dispensées notamment à la police des transports, au personnel d’entretien ou aux contrôleurs, ceux-ci devant par exemple être capables d’informer les clients sur une correspondance pour Évian. Rien qu’aux CFF, plus de 2000 personnes sont concernées.

Les ventes du nouveau titre transfrontalier Léman Pass ont démarré le 15 novembre. Les affaires sont bonnes?

Oui. Il y a beaucoup de questions et un appui à fournir aux clients. C’est une tarification assez complexe, avec beaucoup de possibilités individuelles.

Infirmière à Genève, Annie vit à Marignier, dans la vallée de l’Arve. Si elle finit à 20 h , il n’y a plus de retour possible pour elle au départ de Champel. Normal?

Les lignes de la vallée de l’Arve et d’Annecy finissent tôt. Au-delà de La Roche-sur-Foron, les infrastructures sont anciennes et nécessitent la présence de personnel dans toutes les gares pour permettre la circulation des trains. En outre, on ignore à quel point le Léman Express sera fréquenté le soir dans ces régions, au-delà de la zone où se trouve le plus grand potentiel. On démarre avec une offre de base. Des améliorations ultérieures sont possibles. Le saut d’offre reste considérable: la Haute-Savoie passe de 70 à 240 trains quotidiens.

Les temps de trajet font jaser. Un Annecy-Eaux-Vives prend une heure et treize minutes. Dont dix minutes d’arrêt à Annemasse et quatre à La Roche. Pourquoi autant?

Le réseau haut-savoyard est en voie unique, ce qui exige un horaire prudent en raison du nombre de croisements, qui sont sources de retard, surtout si ce réseau n’est pas automatisé, à la différence de la ligne entre Genève et Coppet. De plus, des rebroussements sont nécessaires à Annemasse pour les trains venant de Saint-Gervais ou d’Annecy, ce qui prend du temps. Il nous faut en outre une marge car même un bref retard peut empêcher un train de s’insérer dans le réseau suisse, très dense, ce qui forcerait à le supprimer. Et l’inverse est aussi vrai. Cette respiration est importante pour garantir la stabilité de l’offre.

Dans quel état d’esprit abordez-vous la mise en service?

Avec optimisme. Je passe beaucoup de temps à informer sur le Léman Express et je suis heureux d’observer les fortes attentes de la clientèle. C’est l’occasion d’expliquer la complexité de ce réseau, le plus grand transfrontalier d’Europe. D’un pays à l’autre, tout est différent, à part l’écartement des voies. Des couacs ne sont pas exclus au début. Nous les réglerons au fur et à mesure.