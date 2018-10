La grève des maçons va fortement perturber le trafic

Circuler à Genève aux heures de pointe n’est jamais facile mais, ce mardi matin, cela pourrait virer au cauchemar. Dès 8 heures environ, le pont du Mont-Blanc sera en effet occupé par la manifestation de quelque 2000 travailleurs de la construction. Et le cortège – qui n’a aucune intention de franchir rapidement l’infrastructure – poursuivra son chemin dans la cité jusqu’à 16 heures, empruntant un itinéraire digne d’un semi-marathon.

À l’appel des syndicats Unia, SIT et Syna, cette grève reconductible (mercredi, jeudi, vendredi?) des maçons intervient alors que la convention nationale du secteur est en phase de renégociation délicate et à la suite de plusieurs actions coups-de-poing sur des chantiers à Genève. Excédée par l’ampleur du mouvement dans le canton, la Fédération des métiers du bâtiment (FMB) a décidé de donner de la voix, affirmant que l’on se trouvait face à «une violation crasse et non justifiée de la paix du travail».

En plus d’encarts publicitaires publiés dans les médias, la FMB a tenu une conférence de presse lundi afin d’exprimer son irritation et son incompréhension. En clair, les patrons veulent reprendre la main sur la communication.

«Dialogue impossible»

«Cette grève est inutile, déloyale et choquante, martèle Serge Hiltpold, le président de la FMB. C’est de la gesticulation syndicale. Nous ne la comprenons pas, alors que les conditions sont ici plus avantageuses que dans les autres cantons et que nous avons tenté de trouver des solutions tant sur l’ampleur du travail temporaire que sur les cas de licenciement de travailleurs âgés.»

Sur le premier dossier, une limitation avait par exemple été proposée sous l’égide de Pierre Maudet, mais avait été refusée par les syndicats. Quant à la négociation pour le renouvellement de la convention nationale, la FMB estime ne pas avoir de véritable emprise sur ces discussions.

Le différend entre associations patronales et syndicats semble cette fois aller bien au-delà d’un désaccord ponctuel. «Il n’est tout simplement plus possible aujourd’hui de dialoguer avec les syndicats, critique Nicolas Rufener, le secrétaire général de la FMB. La seule chose qui compte pour eux, c’est de bouffer du patron. Le partenariat social ne fonctionne plus.»

Manifestation à Bellinzone

«Ce ne sont plus les mêmes syndicats, renchérit Pierre-Alain L’Hôte, vice-président de la FMB. Depuis deux ans, les revendications sont incessantes. On a l’impression qu’ils veulent surtout montrer qu’ils luttent. Du reste, il n’y a qu’à Genève qu’un appel à la grève générale a été lancé.» Ce n’est pas correct, juge Nicolas Rufener: «L’accord que nous avions conclu en 2017 était assorti d’une paix absolue du travail, explique-t-il. Or elle est brisée régulièrement par les syndicats.»

Concernant la singularité genevoise, on relèvera toutefois que c’est à Bellinzone qu’a été entamé lundi le mouvement national de protestation. Environ 3000 maçons ont interrompu leur travail et ont défilé dans la ville tessinoise, exigeant notamment la pérennisation de la retraite anticipée à 60 ans dans le secteur. Ce n’était certes pas une grève générale reconductible, mais c’était une action forte et très suivie.

La réponse des syndicats

De leur côté, les syndicats rejettent la faute sur la partie patronale. «Aujourd’hui, on ne trouve plus d’accord sur le plan local et les propositions patronales pour la convention nationale sont inadmissibles, assure Thierry Horner, responsable du gros œuvre pour le SIT. Il y a un blocage alors que les conditions de travail se détériorent. Nous nous trouvons par exemple confrontés aux premiers cas de travailleurs âgés qui ne pourront bénéficier de la préretraite.»

Si les actions sont aussi fortes à Genève, ce serait dû aux luttes précédentes. «L’historique remonte à 2015, quand sont apparues les problématiques du travail temporaire et des travailleurs âgés licenciés, détaille Thierry Horner. Le mouvement s’est construit au fil des années.» (TDG)