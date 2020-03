La gauche reconquiert la majorité en Ville

Les circonstances exceptionnelles auront privé la gauche d’une entrée triomphale dans le hall d’Uni Mail, fermé dimanche. Mais son succès lors des élections en Ville de Genève n’en est pas moins retentissant. Porté par la logique des blocs, le quatuor rose-vert est arrivé en tête du premier tour de l’élection au Conseil administratif, selon les résultats définitifs. Tirant son épingle du jeu, le PLR Simon Brandt s’arroge le 5e rang.

Au Conseil municipal, l’Alternative reconquiert la majorité qu’elle avait perdue en 2011. C’était son objectif principal. En ajoutant les suffrages d’Ensemble à Gauche (EàG), elle pourra s’appuyer sur 44 élus (sur 80) lors de la prochaine législature. Alors que les Verts effectuent un bond historique (18 élus, +10), les socialistes demeurent la plus grande formation en Ville. Contrairement aux élections fédérales de 2019, la vague verte ne semble pas s’être faite au détriment du PS. Le PDC (-3) et le MCG (-4) perdent, quant à eux, des plumes.

Le quatuor reconduit

Comme en 2011 et en 2015, Sami Kanaan réalise le meilleur score parmi les candidats à la Mairie. L’affaire des notes de frais n’aura donc pas emporté l’unique magistrat qui se représentait. «Le succès du ticket à quatre montre la force de cette alliance dans un paysage politique très fragmenté», s’est félicité, rose à la main, le socialiste lors d’une conférence de presse improvisée aux abords de l’université. À en croire les candidats, «il n’est pas question de laisser tomber qui que ce soit» pour le second tour, le 5 avril. À moins que leurs sections respectives n’en décident autrement lundi, le moins bien classé des quatre ne se retirera pas. «On se serait posé la question s'il avait été décroché», assurent les Verts. Moins de 1000 suffrages séparent Frédérique Perler (3e) d’Alfonso Gomez (4e). «Nous avons fait un tir groupé», complète Sami Kanaan.

Au vu de ces déclarations, l’ajout d’un candidat de la gauche de la gauche – dont les listes sont parties en ordre dispersé – sur le ticket de l’Alternative s’annonce compromis. La conseillère municipale du Parti du travail Maria Pérez (7e) prévient qu’elle se «battra jusqu’au bout», même si sa formation n’a pas obtenu le quorum. Un seuil de 7% qu’EàG (Solidarités-DAL) a atteint de justesse. «Nos divisions se paient cash», regrette Pierre Bayenet. Ensemble, les deux listes de la gauche radicale recueillent quasiment 12% des voix. Le candidat d’EàG met en garde le PS et les Verts: «Sans nous, la gauche n’a pas la majorité au Municipal.» Sauf que, historiquement, l’Alternative n’a jamais présenté un ticket à cinq en Ville, rappelle Sami Kanaan.

Plus qu’une PDC

La question des modalités de l’alliance pour le second tour se pose aussi à droite. Premier derrière le bloc rose-vert, Simon Brandt n’a pas été affaibli par sa mise en prévention par la justice – les charges ont été en partie levées depuis. Au contraire, elle pourrait lui avoir suscité des sympathies. Le conseiller municipal PLR est le candidat le moins biffé de sa liste (-1 élu). Il appelle à former «une grande alliance à droite», en incluant les Vert’libéraux et le PDC, mais aussi le MCG et l’UDC, lequel gagne un siège au Municipal. Sans elle, difficile de contester le rapport 4-1 (quatre magistrats de gauche contre un de droite) en force depuis plus de vingt ans.

Légèrement distancée par Simon Brandt, Marie Barbey-Chappuis (6e) se dit «satisfaite de son score». «Manifestement, j’ai réussi à aller chercher des voix au-delà du socle PDC qui, contrairement au PLR, est un petit parti en Ville», positive-t-elle. La conseillère municipale a largement remporté la «primaire» démocrate-chrétienne qui l’opposait à Alia Chaker Mangeat. Très vite, celle-ci a annoncé sur Facebook son retrait et appelé ses électeurs à voter pour sa colistière au second tour.

Marie Barbey-Chappuis privilégie une «union des forces du centre droit». Elle se limiterait au PDC, au PLR et aux Vert’libéraux. «Alors que l’on votera, le 17 mai, sur l’initiative de l’UDC pour limiter la libre circulation, je me verrais mal faire campagne avec eux et le MCG, estime l’élue PDC. L’électeur s’y perdrait et notre parti perdrait en lisibilité.» Là aussi, le dernier mot reviendra à la section Ville du parti – sous réserve que ces assemblées puissent se tenir, au vu des dernières mesures liées au coronavirus.

Un ticket PLR-UDC-MCG?

Parmi les surprises de cette journée particulière: le bon score de Susanne Amsler, encore inconnue du grand public il y a quelques semaines. Les suffrages de la Vert’libérale seront très convoités. La section décidera lundi du maintien (ou non) de sa candidature. Si c’est non, le scénario le plus probable serait d’écarter toute alliance et de laisser la liberté de vote aux électeurs.

En attendant, les appels à constituer l’alliance la plus large possible se multiplient à droite. Luc Barthassat – qui a grillé la politesse à Daniel Sormanni chez le MCG dans la course à l’Exécutif – l’appelle «de ses vœux». Le PDC avait dit non lors de tous les précédents scrutins. «On attend de savoir ce que fera le PLR», commente l’ancien conseiller d’État. Il se murmure qu’au sein du MCG, de l’UDC et du PLR, on pourrait envisager un ticket à trois avec Simon Brandt, Luc Barthassat et Christo Ivanov. Un coup fatal pour l’Entente. «Nous serons présents au second tour quoiqu’il arrive», affirme le député UDC, pourtant devancé par les MCG.

Second tour en question

Les deux partis de droite regrettent la faible participation de ce scrutin. En Ville, le taux s’élève à 32,4%, contre 37,8% en 2015. «C’est dramatique. Les milieux économiques ne se sont pas mobilisés, ceux qui ont critiqué les magouilles durant cette législature non plus», s’étrangle Christo Ivanov.

Le délai pour le dépôt des candidatures pour le second tour est fixé à mardi, 12h. Mais aura-t-il lieu?