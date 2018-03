La gauche et les syndicats lâchent un Scud contre PF 17

Devant l’impossibilité de modifier, au Grand Conseil, les contours de la traduction genevoise de la réforme de l’imposition des entreprises (PF 17), la gauche genevoise et les syndicats vont en appeler au peuple. Ils annonceront jeudi le lancement d’une initiative constitutionnelle. Son but principal: donner un cadre à toute réforme fiscale et en limiter les effets financiers afin de préserver les prestations publiques.

À l’origine du projet, on trouve le député d’Ensemble à Gauche (EàG) Jean Batou. L’élu a tout d’abord tenté de passer par le biais d’un projet de loi constitutionnel, mais il a rapidement déchanté: «Il n’y avait rien à attendre, au vu du rapport de force, des discussions au sein du Grand Conseil; et encore moins en Commission fiscale», précise-t-il.

Concurrence fiscale visée



Le projet de loi va donc se transformer en initiative populaire. S’agissant d’une modification de la constitution, elle ne contiendra que des principes et sera relativement brève. Un nouvel article précisera deux points. Tout d’abord, l’État aura pour mission d’agir «en faveur de la réduction de la concurrence fiscale intercantonale».

Ensuite vient le cadrage des réformes fédérales de la fiscalité. Ces dernières devront préserver le financement des services publics et des prestations à la population. Autre principe que les réformes devront respecter: la progressivité de l’impôt.

Même si le texte ne mentionne pas la réforme PF 17 (qui a pris la succession de RIE III, rejetée par les Suisses), c’est bien cette réforme de la fiscalité des entreprises qui est en premier lieu dans le collimateur. L’enjeu central du projet de dispositif genevois d’application de la loi fédérale est le taux d’imposition unique mis sur la table par le Conseil d’État: 13,49% (contre 21,4 actuellement). À ce taux, le manque à gagner net sera de 366,8 millions pour le Canton et les communes, selon l’estimation officielle. La gauche a tenté dès le départ avec l’appui des syndicats d’augmenter ce taux. Pour aboutir à une opération en théorie financièrement neutre, il devrait être de 16%. En théorie car des recettes fiscales pourraient disparaître si des sociétés possédant jusque-là un statut fiscal avantageux décidaient de quitter Genève.

Sur ce point de la réforme, Serge Dal Busco, le ministre des Finances, a été, et est, inflexible. Le taux d’imposition de 13,49 est celui accepté par le Groupement des entreprises multinationales (GEM), il semble donc constituer une donnée intangible. L’autre raison est que le voisin – et par conséquent concurrent – vaudois a d’ores et déjà annoncé que son taux passerait à 13,79 en 2019.

C’est dans ce contexte de blocage complet, et alors que l’étude des projets de loi liés à PF 17 a repris en Commission fiscale, qu’intervient le lancement de l’initiative. Du côté de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS), on ne cache pas sa satisfaction. «Cette initiative est une alternative pour parvenir à une réforme qui préservera les prestations à la population», commente Manuela Cattani, la présidente de la CGAS. Il n’est donc pas étonnant que le comité de la structure ait accepté mercredi à l’unanimité de partir au combat.

Chez les verts et les socialistes, il reste une étape à franchir. Si les comités des deux partis sont favorables, des assemblées générales devront entériner cette proposition. Ce sera lundi pour les Verts et mercredi pour les socialistes.

Un calendrier serré



Si la stratégie adoptée par la gauche est limpide, le «timing», lui, est délicat. Le Conseil d’État souhaite en effet coller au plus près sa réforme genevoise avec celle de la Confédération. Au mieux, le très probable référendum cantonal sur PF 17 serait soumis à la population en février ou mai 2019. Or il est probable que l’initiative aboutisse devant le peuple bien après.

«Il est loin d’être certain que le calendrier fédéral puisse être tenu, répond Jean Batou. De plus, l’initiative représente pour la gauche une sorte de tour de chauffe. Et elle servira au minimum comme moyen de pression pour obtenir enfin quelque chose dans la négociation avec le Conseil d’État et les partis de droite.» (TDG)