La gauche devrait conserver la Mairie

La course pour accéder à la Mairie de Vernier est entrée dans son sprint final. Pour rappel, le socialiste Martin Staub a déjà été brillamment réélu et son colistier Vert Mathias Buschbeck – bon deuxième au premier tour – est aux portes de l’Exécutif. Reste la lutte pour le troisième fauteuil qui oppose le PDC Yves Magnin (sorti 3e le 15 mars), le MCG Thierry Cerutti (4e) et le PLR Gian-Reto Agramunt (5e). Dernier candidat en lice, l’ex-socialiste Junior Mazolo tentera surtout de donner encore plus de couleurs à son nouveau parti, Alternative Vernier, qui a déjà réussi son premier pari en accédant au Municipal.

Mathématiquement, Gian Reto Agramunt semble le mieux placé pour emporter le 3e siège du Conseil administratif. Le PS, les Verts et le PLR font, en effet, liste commune pour le 2e tour des élections. Une alliance gauche-PLR déjà victorieuse en 2011 et 2015, avec l’élection à l’Exécutif verniolan du PS Thierry Apothéloz, du Vert Yvan Rochat et du PLR Pierre Ronget. L’objectif principal de cette union contre nature a surtout, encore et toujours, pour objectif de faire barrage à un homme… le MCG Thierry Cerutti. Or, celui-ci peut compter sur le soutien de l’UDC et demeure bien décidé à réintégrer la Mairie, lui qui fut le premier MCG à entrer dans un Exécutif en 2007. Uni aux Vert’libéraux, l’expérimenté PDC Yves Magnin y croit, lui aussi.

Dernier tour de piste, donc, pour tous ces candidats dont la campagne est sérieusement appauvrie par le confinement actuel. Cela ne bouleverse pas Mathias Buschbeck: «Avant la fin du 1er tour, nous avons décidé d’arrêter de faire des stands, alors que d’autres ricanaient en continuant à serrer des mains, remarque-t-il. Nous avons donc pris un peu d’avance pour cette campagne inédite qui se déroule par internet, courrier, SMS et téléphone.»

Les propositions de chaque candidat sont connues, estime le Vert: «Cela fait des mois que nous les présentons à la population. Le 2e tour sert surtout à mettre en place une équipe soudée, cohérente et équilibrée au regard des résultats du 1er tour. Raison pour laquelle Martin Staub est très actif avec nous dans cette campagne, même s’il a déjà été élu le 15 mars.» Parfois, les gens ne comprennent pas que les élections sont maintenues, note encore Mathias Buschbeck, «alors nous tentons d’expliquer qu’il est important qu’on n’ajoute pas à la crise sanitaire et économique une crise institutionnelle. Il est essentiel qu’il y ait des autorités qui puissent prendre des décisions importantes dès le 1er juin!»

Sans rencontres…

Gian-Reto Agramunt abonde: «On assiste à un changement de paradigme dans la façon de mener campagne. On doit faire appel à d’autres ressources, accentuer les réseaux sociaux, multiplier les contacts téléphoniques. L’enjeu principal consiste à répondre aux besoins et aux interrogations de chacune et chacun malgré la situation de confinement.» Visiblement confiant, le PLR vante des «échanges qualitatifs. Cette campagne me donne l’occasion d’échanger sur une collaboration concrète et les projets à venir avec mes colistiers.»

«Mener campagne sans rencontrer les gens, c’est un peu l’antithèse de la politique», estime, de son côté, Yves Magnin, qui n’approuve pas du tout cette nouvelle donne: «Battre campagne dans ce climat tourmenté peut paraître futile. Pourtant, une fois cette pandémie vaincue, car elle le sera, la tâche sera immense pour reconstruire et rétablir la confiance si nécessaire à notre Commune. Outre le cœur, il faudra une bonne dose d’énergie et de l’expérience.»

Des qualités qui ont permis à Yves Magnin de faire un excellent score au premier tour: «Les petits arrangements politiques de certains (alliance gauche-PLR) ne les remplaceront vraiment pas.»

Et cet avocat d’espérer que son expérience convaincra les électrices et électeurs. «Pour diriger le service assistance à la population à l’état-major de la protection civile, présider la commission interpartis désignant les juges de notre canton ou le Conseil municipal, gérer une étude, il faut du caractère et de l’énergie. Au-delà de mes convictions de la nécessité d’une politique sociale et libérale, toutes ces activités ont renforcé ma capacité à faire face aux multiples défis de notre société.»

Thierry Cerutti est également très critique et dénonce «l’irresponsabilité des autorités d’avoir décidé de maintenir le 2e tour qui favorise largement les formations politiques qui, à Vernier, ont mis en avant des stratégies politiciennes pour satisfaire des ambitions personnelles au détriment de l’intérêt général.»

Thierry Cerutti affirme ainsi ne plus chercher à se profiler pour cette élection, mais à agir maintenant contre la crise sanitaire: «J’ai mis en place plusieurs actions concrètes pour venir en aide à nos aînés précaires, initiative qu’il va falloir étendre aux indépendants laissés pour compte. Il n’est pas l’heure de faire de la politique de bureau, mais d’amener des réponses rapides pour celles et ceux qui peinent à remplir leur frigo. Vernier a besoin de personnes expérimentées et capables d’assumer leur fonction immédiatement. Et non des parachutés opportunistes inexpérimentés.»

Une inconnue

Reste une inconnue avec la nouvelle Alternative Vernier. «Nous ne pouvons pas nous appuyer sur un électorat déjà acquis, encore moins sur notre nom ou notre présence historique, relève Junior Mazolo. Dès lors, nous effectuons du bouche-à-oreille. Dans le contexte actuel, les gens n’ont pas la tête aux élections. Nous les comprenons. Malgré tout, j’invite la population à voter, car c’est une des seules actions qui nous lie encore à la vie en collectivité: être acteur et décider pour sa commune.»

La police peut vous aider à voter

Pour cause de situation exceptionnelle due à la pandémie de Covid-19, le Conseil d’État a revu le déroulement du processus de vote pour ce second tour des élections communales. Plus question ainsi d’envoyer votre enveloppe de vote par la poste! Cette possibilité n’est plus d’actualité depuis mercredi.

Les électrices et électeurs qui n’ont pas encore renvoyé leur vote peuvent le déposer au Service des votations et élections (25, route des Acacias), vendredi et samedi de 9 à 16h, ainsi que dimanche de 9 à 12h. Des mesures sont prises sur place afin de garantir que les règles sanitaires prescrites sont respectées.

Enfin, comme dans d’autres communes, les Verniolans peuvent aussi transmettre leur enveloppe de vote aux agents municipaux (APM). Il suffit pour cela de téléphoner au 022 306 06 70. Une fois les enveloppes réceptionnées, les APM les apportent au poste de police, où un contrôle est effectué et un PV dressé. Le maire de Vernier, Martin Staub, précise toutefois que ce moyen est avant tout dédié aux personnes âgées et aux plus vulnérables face au coronavirus, qui ne doivent vraiment pas sortir de chez eux. L.B.