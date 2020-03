La gauche avance dans les fiefs du PLR. Le MCG rétrécit, l’UDC en profite

C’était attendu, c’est arrivé: la vague verte des élections fédérales s’est reproduite pour les élections communales.

Les Verts marquent des points à plusieurs niveaux: à Vernier, Onex, Carouge, ils démontrent qu’ils peuvent changer de magistrats sans mettre en danger leurs sièges. Ils conquièrent des sièges ensuite, à Versoix ou à Chêne-Bourg. Dans les municipaux, tout va bien, merci pour eux! Les Verts gagnent dix points en Ville de Genève, entrent à Veyrier, progressent à Carouge, Onex, Lancy, Vernier, Plan-les-Ouates, Chêne-Bourg, Chêne-Bougeries… Ils gagnent un siège à Cologny! Ils progressent partout. Seul Meyrin se distingue avec un petit pour cent de progression «seulement» par rapport à il y a cinq ans.

Score d’estime Vert’libéral

Les Vert’libéraux aussi se portent bien. Bon, ce n’est pas l’explosion, mais c’est une progression nette, avec à la clé entre 15 et 20 élus de plus, contre 5 jusqu’ici. Et ils ne sont pas si éloignés du quorum en Ville: «On avance, mais il nous reste un travail de fond à mener en termes de candidats et de budget», note le secrétaire général Cenni Najy.

Ces évolutions sont notables, mais on dirait l’inverse! Alors que d’ordinaire, les élections municipales à Uni Mail donnent lieu à un tohu-bohu indescriptible, dimanche, virus oblige, tout est calme. Les partis, sauf le PLR et EàG, ont annulé leurs stamms. Il faut joindre tout le monde par téléphone. Isolés, les vainqueurs ont le triomphe modeste, alors que d’ordinaire, ils pavoisent volontiers dans le hall central, avant de se répandre dans les bistrots des alentours.

Mauvaise pioche PLR

Qui paye la facture de la progression verte? Le PLR et le PDC. Attention, parti le plus fort du canton, le PLR, ne s’effondre pas, notamment en Ville. Mais, si les tendances indiquées par les électeurs se confirment au deuxième tour des élections administratives le 5 avril, il devra faire de la place à la gauche dans les Exécutifs à Chêne-Bourg, Onex, Vernier, Versoix ou au Grand-Saconnex. Dans certaines petites communes, fiefs du parti, ça tangue aussi dans les municipaux: à Pregny-Chambésy une perte de quatre sièges, deux à Satigny. Le président du PLR Bertrand Reich fait grise mine, mais se veut rassurant: «De bons résultats sont enregistrés à Carouge, Plan-les-Ouates, Satigny, Chêne-Bougeries. Globalement, j’observe que nos candidates font de très bons scores. Il faut se mobiliser pour le deuxième tour, car certaines possibilités s’offrent ici ou là, comme à Meyrin ou en Ville de Genève.»

Cliquez pour agrandir

À gauche, on prend acte avec satisfaction: «Le changement dans les communes suburbaines était en route depuis longtemps, mais il se faisait attendre dans certaines communes, note le socialiste et ancien magistrat d’Onex René Longet. Il montre l’attachement des citoyens à une gestion efficace et proche du citoyen.» Si le PS est content, c’est qu’à la différence des élections nationales, où les Verts progressaient à son détriment, c’est moins net aujourd’hui. Le mot d’ordre officiel est à la satisfaction. De fait, énumère la vice-présidente du parti Caroline Marti, le PS bétonne ses sièges dans les Exécutifs également à Vernier, Onex, Meyrin, et Lancy. Il est proche du but à Bernex et Confignon. Il avance au Grand-Saconnex et tutoie l’exécutif de Chêne-Bourg, en Ville de Genève. Même celui de Thônex n’est pas inaccessible.

Mais dans les délibératifs la situation est plus délicate: s’il progresse à Lancy et Meyrin et qu’en Ville, il reste le premier parti du municipal, le PS y perd quelques plumes, ainsi qu’à Vernier, à Carouge, Chêne-Bougeries.

Le PDC en baisse

Et le PDC? On dira qu’il est déçu en bien. Selon les décomptes de Nicolas Fournier, le secrétaire général du parti, le PDC a perdu 13 sièges, principalement à Bardonnex et en Ville de Genève, retrouvant ainsi son niveau de 2011. Il disparaît à Onex, mais revient à Pregny-Chambésy. Le résultat des élections des conseillers administratifs est jugé correct: «Nous avons dix élus et sept ou huit élus supplémentaires probables au deuxième tour», dit-il. Des surprises ne sont pas exclues, comme en témoigne le score de l’expérimenté Yves Magnin à Vernier. «Côté PDC, note le politologue Basile Dacorogna, l’alliance avec les Vert’libéraux a réussi dans toutes les communes, sauf à Lancy. En fait, sauf à Plan-les-Ouates et à Pregny, il n’a gagné que lorsqu’il était uni aux Vert’libéraux».

L’autre grand perdant du jour, c’est le MCG. Le parti qui faisait régner la terreur chez ses concurrents entre 2005-2015 sort singulièrement rétrécit de l’exercice. Il disparaît à Thônex, à Carouge et à Chêne-Bourg et se fait plumer en Ville de Genève, à Meyrin, à Vernier, Lancy et Onex. Ces réserves électorales s’amenuisent, mais le MCG refuse de broyer du noir: «Nous avons atteint notre socle, assure François Baerstchi, le secrétaire général du parti. Nous continuerons à défendre nos options. Malheureusement les électeurs préfèrent pour le moment l’engagement de frontaliers et une justice laxiste.»

Déçue par le MCG, une partie de ses électeurs a trouvé asile dans d’autres formations. C’est ainsi que l’UDC empoche 17 élus de plus, répartis un peu partout dans le canton. Il refait son apparition à Onex et Vernier. Terminons par Ensemble à Gauche: il échoue à Carouge, mais restera présent en Ville de Genève.