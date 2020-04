La gauche assoit sa domination en Ville

Quatre nouveaux élus (sur cinq), dont deux Verts et, pour la première fois en Ville de Genève, une majorité de femmes. Le Conseil administratif sorti des urnes mardi comporte son lot de nouveautés, au diapason d’un étrange second tour marqué par le coronavirus, qui aura privé les candidats d’une campagne dans la rue et ralenti le dépouillement.

Lire aussi: Le temps de l’union sacrée est venu

À partir du 1er juin, Sami Kanaan sera rejoint au Palais Eynard par sa collègue socialiste Christina Kitsos, les écologistes Frédérique Perler et Alfonso Gomez, ainsi que par la PDC Marie Barbey-Chappuis, selon l’ordre d’arrivée. Désunie, la gauche de la gauche n’y sera, quant à elle, plus représentée pour la première fois depuis cinquante ans.

Sans alliance à droite

Ce qui ne change pas, en revanche, c’est le rapport de force au sein du collège. Le même à l’œuvre depuis 1999: quatre magistrats de gauche et un seul de (centre) droit. Alors qu’il luttait pour sa survie au Municipal, le PDC a réalisé un petit miracle en sauvant le siège tenu actuellement par Guillaume Barazzone. Le duel entre les deux ex-alliés de l’Entente bourgeoise a tourné en faveur de Marie Barbey-Chappuis. Distancée de 500 voix lors du premier tour par Simon Brandt, la démocrate-chrétienne a comblé son retard, obtenant finalement 1500 suffrages de plus que le PLR.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

La conseillère municipale a bénéficié des appels à voter pour elle qui se sont multipliés lors de l’entre-deux-tours. De nombreux élus de gauche, à l’instar de la maire socialiste Sandrine Salerno, la jugeait «plus collégiale» que Simon Brandt. Mais Marie Barbey-Chappuis a également séduit une partie de l’électorat de droite. En témoignent ses succès dans des fiefs libéraux-radicaux, comme Champel ou Cité-Rive, que Simon Brandt avait pourtant remportés le 15 mars.

Historique pour les Verts

Au lendemain du premier tour, le PLR avait défendu la constitution d’une alliance avec l’UDC et le MCG pour contrer la logique des blocs imposée par la gauche. Face au refus du PDC, il a finalement fait le pari de partir seul. «Si Madame Barbey-Chappuis avait accepté une large alliance à droite, il y aurait deux élus de droite au Conseil administratif. Mais elle a préféré s’allier en sous-marin avec la gauche plutôt qu’avec des personnes avec qui elle a travaillé depuis cinq ans», se désole Simon Brandt, qui continuera à siéger au Municipal.

La gauche – non «radicale» – est à n’en pas douter le grand vainqueur des élections municipales. Le ticket rose-vert «a très bien fonctionné», se félicite Sami Kanaan, auteur du meilleur score parmi les candidats. Le socialiste voit en ses trois colistiers «une équipe qui se connaît, soudée et qui saura relever les défis» qui l’attendent, notamment sur le front de l’après-Covid-19.

Les Verts auront deux élus à l’Exécutif. C'est également une première en Ville. «En étant deux, nous pourrons d’autant plus imposer notre programme de transition écologique», souligne Frédérique Perler. La députée n’a jamais caché son ambition de reprendre le Département des constructions et de l’aménagement, le seul où les Verts peuvent «vraiment changer la vie des gens», comme elle l’avait dit lors de sa désignation par sa section, voici un an. «Mais c’est une discussion qui devra être menée au sein du nouvel Exécutif», ajoute-t-elle. Sami Kanaan pourrait, lui, quitter la Culture et les Sports pour reprendre les Finances, tandis que Christina Kitsos se dit intéressée par le Département de la cohésion sociale et de la solidarité.

Majorité au Municipal

Contrairement aux deux législatures précédentes, l’Exécutif disposera d’une certaine marge de manœuvre. Les socialistes et les Verts représentent désormais les deux forces les plus importantes au Conseil municipal. Ensemble, ils pourront s’appuyer sur 37 élus (sur 80) et auront la possibilité de former aisément une majorité avec, au choix, Ensemble à Gauche (EàG, 7 élus) ou le PDC (8 élus) par l’entremise de sa nouvelle magistrate. «Marie Barbey-Chappuis est une personnalité collégiale, fait valoir Sami Kanaan. Il ne s’agit pas d’être d’accord sur tout, mais elle est capable de travailler en équipe et on a besoin de cela.»

Le maintien du siège PDC et l’arrivée d’un second élu Vert se fait au détriment de la gauche de la gauche. Un cataclysme politique. Voilà un demi-siècle qu’elle a un magistrat en Ville. Elle en a même compté deux à l’orée des années 2000. André Hédiger et Christian Ferrazino avaient alors été élus en dépit de divisons internes. Pas cette fois. Ni Maria Pérez (Parti du Travail), ni Pierre Bayenet (Ensemble à Gauche, SolidaritéS-DAL) ne reprendront le siège que laisse vacant Rémy Pagani.

Divisons internes

«L’absence de liste commune de la gauche combative et le choix du PS et des Verts de ne pas faire alliance avec EàG ont pesé lourdement», reconnaît la composante SolidaritéS-DAL. Ces divisions, qui ont pris une tournure judiciaire, ont permis au PS et aux Verts de ne pas avoir «à choisir» entre les deux listes et de privilégier un ticket formé uniquement par leurs candidats. Mais pour Sami Kanaan, la gauche de la gauche est «la seule responsable» de son éviction. «L’été dernier déjà, nous leur avions dit qu’il fallait absolument qu’ils surmontent leurs divisions. Ils avaient de quoi conserver leur siège», estime-t-il.

Les représentants de la gauche radicale annoncent qu’ils poursuivront leur combat, «et même dans la rue», à l’image de Maria Pérez. La candidate du PdT a réalisé un excellent score pour l’Exécutif, mais ne siégera même plus au Municipal, sa formation n’ayant pas obtenu le quorum. Comme un symbole.

«J’ai suivi mes valeurs»

La cinquième place tant convoitée au sein du Conseil administratif est pour elle. Marie Barbey-Chappuis a réussi à conserver le siège du PDC en Ville, devançant le PLR Simon Brandt de 1500 voix. Après une campagne tendue, l’élue veut redonner de la sérénité à la politique municipale.

Marie Barbey-Chappuis, comment expliquez-vous votre résultat?

Je suis restée fidèle à mes valeurs de centre droit, et j’ai essayé de mener une campagne constructive et rassembleuse. Ma position était claire (ndlr: refus de l’alliance d’une droite élargie). Je suis touchée de voir qu’elle m’a portée jusqu’à l’Exécutif.

Craignez-vous des rancunes de la part de la droite, après la défaite du PLR?

Je comprends la déception de Simon Brandt et j’ai une pensée pour lui. Je veux travailler dans un état d’esprit constructif: j’ai toujours été attachée à l’Entente et je le resterai dans mes nouvelles fonctions. Notre Ville a besoin d’un retour à la sérénité, après des années très chahutées.

Seule élue de droite à la Mairie, pourrez-vous faire passer vos projets?

Je suis une femme de centre droit, j’ai toujours été claire là-dessus et je m’assumerai comme telle. Mais je travaillerai de manière collégiale. Je suis attachée aux institutions et à leur bon fonctionnement.

Visez-vous un dicastère en particulier?

Nous devons en discuter tous ensemble et nous tenir prêts à prendre n’importe quel département: il y a de beaux objets dans chacun d’entre eux. Je me suis beaucoup investie ces dernières années sur l’aménagement ou la petite enfance, mais l’essentiel sera de trouver le bon équilibre entre les souhaits et les compétences de chacun.

Saurez-vous vous démarquer de votre patron actuel, le conseiller d’État Serge Dal Busco?

J’ai toujours séparé ma carrière professionnelle de la politique. Je n’ai jamais tiré profit de mon travail pour me mettre en avant. Ce que les gens ont plébiscité aujourd’hui, c’est mon travail durant ces douze dernières années au Conseil municipal.

Que répondez-vous à ceux qui estiment que ce deuxième tour devait être reporté et que ses élus sont illégitimes?

Cette crainte ne me semble pas fondée. Le taux de participation n’était que deux points au-dessous du taux habituel.

La première mesure que vous allez prendre en lien avec la crise du Covid-19?

Ma priorité est de travailler en étroite collaboration avec le Canton pour soutenir les acteurs culturels, sportifs et économiques et les aider à se relever de la crise actuelle.

Chloé Dethurens