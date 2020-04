La galère des artistes dans la tempête virale

Il n’y en aura pas pour tout le monde. Voilà, en substance, le message de la Confédération à ceux qui attendent une aide pour survivre à la panne économique provoquée par la pandémie.

On a évoqué les indépendants, les petits commerçants, les boutiquiers. Dans le domaine culturel, une catégorie en particulier se retrouve totalement désœuvrée: les travailleurs freelance, engagés à l’appel, par les théâtres, les clubs, la Fête de la musique comme les grands open air estivaux. Comédiens, musiciens, photographes, éclairagistes, autant de professionnels auxquels les institutions ont d’ordinaire recours pour compléter leurs équipes. Quatre figures de la scène genevoise témoignent.

Damien Schmocker, techniscéniste

Photo: Laurent Guiraud

En temps normal, Damien Schmocker est ingénieur du son, également DJ, musicien et cuisinier pour les artistes en tournée, au besoin graphiste et photographe. Lorsqu’il ne s’occupe pas du magasin Urgence Disk, qui ne lui rapporte rien. En temps normal toujours, il arrive à Damien Schmocker de travailler dix jours d’affilée, 16 heures quotidiennes, pour un salaire de 5500 francs, l’équivalent de quatre mois d’un loyer certes très bas. Sinon? Le son pour une pièce de théâtre rapporte entre 250 et 500 francs, une soirée derrière les platines entre 100 et 300 francs. Les meilleures années, son revenu mensuel moyen est de 3000 francs, jamais plus. En matière de cumul des tâches, Damien Schmocker, figure historique de l’Usine, 55 ans, est un super-héros. Tiendra-t-il? «Le printemps constitue la période la plus importante, qui me nourrit le reste de l’année. Aujourd’hui, je dois annuler les ordres permanents, d’abord les assurances, ensuite le loyer…»

Zoé Cappon, performeuse

À 300 francs le show, il en faut beaucoup pour vivre, se manifester sans relâche. Lâchez ce fil, et vous disparaissez du monde du travail. Que dire alors quand tout s’arrête? Les mois qui viennent, la comédienne et chanteuse Zoé Cappon, 43 ans, devait donner un concert avec le groupe What’s Wrong With Us? ainsi qu’une série de performances avec le duo Shiko Hito. Annulés. Heureusement, Zoé est également patiente standardisée – elle mime diverses pathologies pour les étudiants –, mais les examens sont reportés. «On ne peut pas parler de ce qu’on va perdre, puisqu’il n’y a pas de salaire, mais de ce qu’on ne gagnera pas. Ce que je perds, c’est ce que je paie pour les courses, mes repas et la pâtée pour chat. Je n’ai pas suffisamment de contrats pour avoir droit au chômage.»

Marion Devaud, violoniste

Photo: Laurent Guiraud

On voudrait croire les musiciens classiques mieux lotis que les autres. On aurait tort. La violoniste Marion Devaud, 38 ans, vit de ses engagements comme remplaçante, notamment avec l’Orchestre de la Suisse romande. Au point mort. Elle enseigne également. Encore jouable: «Par Skype. Le violon sonne comme une casserole et l’accordage prend beaucoup de temps.» Quid des écolages? Elle n’a pas encore eu le temps, ou l’envie, de régler cet aspect. Cependant, elle en est sûre: «Les familles d’élèves restent solidaires.»

Isabelle Meister, photographe

Photo: Laurent Guiraud

«Demande d’allocations pour perte de gain en cas de coronavirus: facile à remplir, témoigne Isabelle Meister. Au moins, on ne devrait pas tous finir à l’Hospice général.» Photographe de scène et portraitiste, Isabelle Meister, la cinquantaine, est indépendante depuis 1992. Un mandat photo pour un spectacle de théâtre lui rapporte entre 500 et 1000 francs, tarif de la scène «off» genevoise. «Aujourd’hui, le téléphone ne sonne plus, y compris pour la saison d’automne.» Pas de droit au chômage. «Je vis avec peu, il me faut un minimum de 3000 francs par mois.» Restent ses économies, en attendant la suite.