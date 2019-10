La forêt citadine offre le spectacle à l’œil

L’automne indien, c’est désormais une semaine sur deux. Régime estival pour ce dernier week-end d’octobre. Les températures dépassent largement les 20 degrés sous le soleil. Conséquence immédiate: les épidermes dénudés sont de retour. Et avec eux les tatouages qui remontent sous les aisselles, habillent les mollets et se glissent entre les doigts de pied.

Les aiguilles ont beaucoup travaillé depuis le printemps, la chaleur ambiante permet de récapituler les motifs, avant de passer enfin à l’heure d’hiver. Les peaux sans dessins à l’encre sont l’exception. On les croise plutôt sur les bancs publics, au rythme d’un effeuillage à l’ancienne, vaguement contrarié, qui s’arrête juste avant le marcel.

On se dispute les bancs

Les contemplatifs souffrent en effet de la chaleur, même si personne n’a vraiment envie de se plaindre. Pelouses prises d’assaut, mobilier urbain âprement disputé. Les nouveaux «Genève», à trois et quatre places, scellés dans le pavé luxueux du quai des Bergues restauré, ressemblent à des mini-loges VIP en plein air.

Combien de bancs flambant neufs à cet endroit, soit de la place Bel-Air au pont du Mont-Blanc? Une bonne quinzaine, alignés face au Rhône. Il faut réserver son siège et revenir une heure plus tard. Ce plébiscite populaire impressionne. Zone mixte: piétonne et fluviale. Des milliers de personnes l’auront traversée durant la seule journée de samedi.

Le plein air affiche une fois de plus complet. La Perle du lac est noire de monde comme un soir de Ciné Transat, le concours de déjeuner sur l’herbe en moins. Les Bains des Pâquis, on oublie, c’est Paléo avec une seule buvette, et les gens ont faim à l’heure du goûter.

La terrasse du Jardin botanique est plus agréable. On y voit, en tournant la tête à 180 degrés, ce que l’on s’était promis de raconter ce week-end: les couleurs d’automne accrochées aux arbres; ces fameuses teintes saisonnières qui flirtent avec le pourpre, le jaune doré et le cramoisi.

Chromatisme étourdissant, en passant de la campagne à la ville, de la vigne à la forêt citadine. Un chêne centenaire voisine un tulipier de Virginie, sans pour autant lui faire de l’ombre. Les feuilles ici ne se concurrencent pas. Il y a des pigments différents pour tout le monde. D’ailleurs les colorations ne sont pas toutes identiques au sein d’une même essence. «Suivant les individus, on a des variations significatives, exactement comme la couleur de peau pour l’homme», note un dendrologue chevronné rencontré par hasard dans les allées de ce «musée vivant» qu’est le Jardin bot’.

Talent frégolien

Un peu plus loin, un fraxinus excelsior (frêne commun) impose sa silhouette généreuse. Au soleil couchant, il est juste magnifique. Rien ne manque à ce spectacle évolutif, sinon des petits panneaux explicatifs plantés dans le sol qui se donneraient la peine de nous rappeler, à mots latins et vernaculaires, le nom des arbres. À commencer par les plus narcissiques d’entre eux, ceux qui actuellement attrapent l’œil du visiteur et ne le lâchent plus. Comme par exemple cet amélanchier, un arbuste au talent frégolien: neige de fleurs étoilées au printemps, flamboiement de cuivre et de pourpre à l’automne, c’est-à-dire maintenant.

Botanique humaine

Cette botanique humaine a bien sûr son application. Internet fait le travail pour nous, mais sans remplacer ce légendage vintage au pied du tronc. Un peu comme une déclaration amoureuse. Avec le prénom, c’est toujours mieux.

Pas de quoi se décourager pour autant. Dimanche, on y retourne, en changeant de rive. Les rangées de platanes font leur festival d’automne le long de la promenade des Bastions. Tapis de feuilles au sol, unité de ton, du pavé linéaire à la branche torsadée: l’écrin décoratif est sans fausse note, l’harmonisation des couleurs suscite l’enthousiasme.

De quoi rendre jaloux le futur scénographe du Marché de Noël. La nature coûte moins cher à ce moment-ci de l’année; sa garde-robe est sans prix.