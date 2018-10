La foire de Genève sous le signe de la diversité

Cela fait dix ans que chaque automne, la foire de Genève s’invite dans les halles de Palexpo. Cette année ne fait pas figure d’exception. Du 2 au 11 novembre, il y en aura pour tous et pour tous les goûts aux Automnales, avec, l’espèrent les organisateurs, le même succès que les éditions précédentes. En 2017, l’événement avait réuni plus de 145 000 visiteurs.

À l’ère des achats sur internet et l’explosion des grands centres commerciaux, la ferveur autour des Automnales pourrait surprendre. Mais pour Robert Hensler, président de Palexpo, cette popularité, comparativement à d’autres événements similaires en Suisse, n’est pas si exceptionnelle: «Nous essayons au maximum de nous adapter aux besoins des gens, aux désirs et aux envies de la population, qui évoluent. Genève est une ville tellement multiculturelle, mais avec un dénominateur commun: le besoin de bouger et l’envie de découverte de sa population. Nous faisons donc tout pour nous adapter. C’est seulement de cette manière que nous pouvons résister au temps qui passe.» Pour ce faire, c’est sur le mode «couteau suisse» que se déclineront Les Automnales 2018. Divers salons parallèles viendront se greffer autour de la foire traditionnelle avec ses multiples exposants et produits en vente: le Salon de la montagne – pour la deuxième année consécutive –, le Salon nautique du Léman, le Salon de la voyance, l’Exposition canine internationale et sa consœur féline pour les amoureux des chats, le Salon Japan Cosplay, entre pop et tradition japonaise, le Stock armée et le Salon de l’art du mouvement. Tout cela sans compter les stands culinaires et la mise en avant des produits du terroir. Autant de manifestations qui peuvent piquer la curiosité des badauds et assurer la satisfaction du plus grand nombre.

Cette année, la Fête des vignerons sera l’hôte d’honneur des Automnales. À quelques mois du spectacle veveysan dédié à la mémoire, au travail et au savoir-faire des vignerons-tâcherons des vignobles de Lavaux et du Chablais vaudois, la foire de Genève offre un espace promotionnel unique à ses organisateurs. Frédéric Hohl est le directeur exécutif de la Fête des vignerons 2019. Pour ce Genevois, c’est un plaisir de pouvoir participer aux Automnales. «La Fête des vignerons n’a lieu qu’une fois par génération, explique-t-il. Elle est donc très populaire et les billets partent vite. Mais il nous semble important d’aller parler de cette célébration viticole dans toute la Suisse, d’autant plus que pour la première fois durant la Fête, nous aurons des journées durant lesquelles chaque canton pourra venir présenter ses facettes régionales. La foire de Genève offre aussi l’occasion de parler de la région avec la présence de Montreux-Vevey Tourisme, de chercher des partenaires pour continuer à faire vivre la Fête et la Confrérie des vignerons.»

(TDG)