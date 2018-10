La fesse fait le plein au sentier des saules

D’abord, on y est allé un peu à reculons à ce festival. Rapport au nom, le Fesses-tival, qui annonce un sujet tout d’exécution, comme disait Bonaparte de l’art militaire, mais dont il n’est pas si facile de parler. Et puis qu’écrire si on se retrouve avec trois pelés coincés dans la conférence sur le «Porno comme discours sur la sexualité», ou bien seul avec le drag king Thomas Gesté en train de s’échanger une vulve griffonnée sur un papier contre une moustache en poils naturels, voire en paillettes, comme le promet son atelier?

Heureusement, la fesse n’a pas fait un bide. De vendredi à dimanche, près de 600 participants, surtout des participantes, ont envahi les locaux, passant du bar aux ateliers, sans oublier la salle de cinéma. Le tout dans une atmosphère plutôt jeune et joyeuse de happening culturel.

Public plutôt féminin

Mais les jeunes ne sont pas les seuls à communier dans la fesse. Alors qu’au loin un magnifique baba cool, pantalon à fleurs et longs cheveux blancs, explore des dessins aux formes rebondies, Marie-Jo, 74 ans, est ravie: «Dans les années 70, dans les groupes féministes, on parlait beaucoup de plaisir, et d’amour. Et puis, dans les années 80, la question de la protection contre les hommes a pris le dessus. Les femmes ont oublié d’affirmer leur plaisir et leurs désirs.» Elle contemple affectueusement des dessins à l’encre de Chine où se lisent des phrases pleines d’amour décrivant la lente et maladroite découverte du corps de l’autre.

Au cours du week-end, le plaisir s’est affiché sous toutes ses formes: dans des courts-métrages pleins de surprises, comme celui sur ce garçon qui découvre que sa belle du jour n’est pas celle qu’il pensait… ou comme ce film du collectif bruxellois, Porn Project, dont le propos est de se réapproprier une sexualité noyée dans les films pornographiques… en en tournant un autre, participatif. À côté des images, il y a les sons. Eva Vocz de Marseille a recueilli l’enregistrement sonore d’étreintes qu’elle a retravaillé. Qu’est-ce que ça donne? Un jeu de devinettes: pourquoi ce vrombissement? Pourquoi ces gouttes d’eaux? À quoi peut ressembler la propriétaire de ce souffle qui s’étrangle? «Tout est authentique, assure Eva Vocz. J’ai juste rajouté le son des paquets de préservatifs déchirés, car ça manquait.»

Que dire de plus? L’atmosphère de la manifestation était ludique, voire baroque. Grand succès samedi par exemple de ce stand proposant de vous faire photographier votre postérieur à l’abri des regards. Au naturel ou vêtu, posé dans un improbable décor floral, le résultat est diffusé sur des écrans posés au bar.

Pourquoi se faire «tirer le portrait»? «Par curiosité, pour soutenir le festival», expliquent ensouriant Luana et Julien qui sortent, tout sourire, du photomaton. D’ailleurs au début de la manifestation, les plus stressés n’étaient pas les modèles, mais les photographes: «C’est la première fois qu’on fait ce genre de photos», avouent Aline Bovard et Simon Munoz. Puis ils s’y sont faits.

Parti pour couvrir une manifestation antisaoudienne qui n’a finalement pas eu lieu, le soussigné a raté une conférence sur l’amour, celui qui rend aveugle, et le regrette. Mais il est revenu à temps pour assister à la fameuse conférence sur le «Porno comme discours» et a appris l’existence de la sulfureuse et contestataire Alice Sprinkle, actrice du X des années 70, célèbre pour un orgasme de neuf minutes (!), aussitôt baptisé LE «megagasme» par la critique. Non, décidément, on ne mourra pas idiot.

L’ouvrage sur le métier

Naïma Pollet, Larissa Medawar, Giulia Gonzato ont entre 25 et 27 ans. Celles qui sont à l’origine du Fesses-tival expliquent: «Dans notre société hypersexuée, on parle sexe, mais parfois avec des tabous, et pas toujours de manière très positive, ni très informée. Nous avons voulu proposer quelque chose qui change.» La manifestation semble avoir trouvé son public et les organisatrices semblent prêtes à rempiler l’an prochain. Pour le plaisir.

Le Fesses-tival en vidéo

Vidéo: Pierre Albouy (TDG)