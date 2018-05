La fermeture des infirmeries suscite de vives inquiétudes

Il est 10 h, vendredi, lorsque nous retrouvons l’infirmière au cinquième étage du 34, quai du Seujet. Guislaine Lejeune-Buchschacher se prépare à sa tournée quotidienne. Depuis seize ans, cette Suisso-Brésilienne veille sur les locataires des trois dernières allées de cet immeuble qui borde le Rhône. Beaucoup sont atteints dans leur santé mentale et bénéficient d’un suivi médico-social. Alors que la Ville a annoncé la fermeture prochaine de cette structure jugée obsolète, une soixantaine d’entre eux ont signé une pétition pour demander le maintien de l’infirmerie. Pour certains, ce lieu représente «un refuge».

«Service social, Infirmerie». L’écriteau gris placardé à gauche de la porte rappelle en un coup d’œil que le dispositif ne date pas d’hier. Les trois immeubles avec infirmeries de la Ville – Seujet, Minoteries et Sainte-Clotilde – ont été instaurés il y a plus de cinquante ans. À cette époque, il n’y avait pas de politique de maintien à domicile ni même d’assurance maladie obligatoire. Aujourd’hui, le Département de la cohésion sociale et de la solidarité estime que ces structures font doublon avec l’offre cantonale. Il veut confier les patients à l’Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) et redéployer les services des infirmières à d’autres fins (lire ci-dessous).

Troubles variés

Parmi les locataires, l’inquiétude règne. Beaucoup ont obtenu un appartement dans ces allées en raison de la présence de la permanence. «Cela permettait une forme de suivi des occupants», confirme Sylvie Bietenhader, directrice de la Gérance immobilière municipale (GIM).

Les troubles dont ils souffrent varient, mais plusieurs patients ont été diagnostiqués schizophrènes, bipolaires ou/et alcooliques. Des cas lourds. «J’ai mis deux ans à entrer en contact avec certains, à faire en sorte qu’ils se sentent en confiance et osent me parler», confie Guislaine Lejeune-Buchschacher.

Pour eux, l’infirmière représente plus qu’une simple soignante. Ils la décrivent comme une «grande amie» ou «quelqu’un de la famille». En étant transféré à l’IMAD, les patients craignent d’être confrontés chaque jour à des personnes différentes. «Chez certains, je passe tous les jours, chez d’autres, une fois par semaine, précise l’infirmière. Mais si j’en croise dans l’ascenseur et que je ne les sens pas très bien, je vais leur rendre visite dans l’après-midi. Je les encourage à faire de l’exercice ou à continuer à exercer leurs passions.»

«C’est un refuge»

Majid, la cinquantaine, peint. Il a perdu ses deux jambes après avoir entendu des voix qui lui dictaient de se jeter sous un train. Il vit au Seujet depuis 2013 dans un logement adapté au fauteuil roulant. Chaque matin, il se rend à l’infirmerie pour prendre sa tension. «C’est un refuge, confie ce Marocain d’origine. J’en profite parfois pour amener les courriers que je ne comprends pas ou discuter avec d’autres locataires. Guislaine contribue à entretenir les liens entre voisins.»

La fermeture prochaine du local le stresse. «Je ne dors pas bien depuis que je le sais, confie-t-il en se mettant à pleurer. Avec une maladie comme la mienne, on n’arrive pas à parler à tout le monde. Guislaine, elle, elle me connaît, elle sait me poser les bonnes questions et me rassurer. C’est un rapport plus humain que professionnel.» Majid cite un exemple: «Le premier jour du ramadan, elle a trouvé un prétexte pour venir me voir après le petit-déjeuner et vérifier que j’avais bien mangé. Avec mon diabète, je ne peux pas faire le jeûne. Cela m’a touché qu’elle s’en inquiète.»

Maintien à domicile en jeu

«Il y a beaucoup de personnes isolées dans l’immeuble, Guislaine est parfois leur seul contact, observe Laurent, assis sur son lit, seul espace disponible du studio. Elle prend le temps de nous écouter, de discuter avec nous. Ce n’est pas le cas de tous les services sociaux.» Chez ses voisins, Claude et Laurette, 91 et 89 ans, l’infirmière passe tous les jours. «Ils attendent ma visite et si je ne viens pas, ils m’appellent pour me réclamer», confie avec le sourire Guislaine Lejeune-Buchschacher. Les deux retraités lui en sont très reconnaissants: «Sans elle, nous ne pourrions plus rester à domicile», souffle la retraitée, ravie d’être toujours dans leur appartement coquet qui domine la Jonction, lieu d’enfance de son mari. Même avec l’IMAD? «Même avec l’IMAD», confie délicatement leur référente.

Une présence qui rassure et contient les dérapages

«Les immeubles avec infirmerie font aujourd’hui doublon avec la politique cantonale de maintien à domicile, explique Philipp Schroft, chef du Service social de la Ville de Genève. Nous voulons désormais redéployer les services des infirmières vers d’autres prestations qui touchent un public plus large. Nous nous adaptons aux nouveaux besoins sociosanitaires de la population.»

L’idée se défend. Reste que la Ville a pendant des années attribué ces appartements à des personnes qui ont besoin d’un suivi médico-social et présentent une instabilité psychologique. Plusieurs locataires confient que les relations de voisinage sont parfois houleuses et qu’ils ne se sentent pas en sécurité. Pour beaucoup, la présence quotidienne d’une infirmière qui connaît la plupart des résidents s’avère alors rassurante.

Sachant qu’un habitant a poignardé le concierge l’année passée, la Ville ne craint-elle pas que la situation se détériore une fois la permanence fermée? «Dans le cas de cette agression, ni la victime ni l’agresseur n’étaient suivis par notre service, précise le chef du Service social. En revanche, les personnes que nous suivons sont orientées par les infirmières vers l’IMAD.» La directrice de la Gérance immobilière municipale, Sylvie Bietenhader, observe pour sa part qu’«il serait illusoire de penser que la présence d’une infirmière exclut tous les dérapages. Le coup de couteau en question s’est d’ailleurs produit malgré la présence de l’infirmerie sur place.» Si les soignantes de la Ville remplissent un rôle social, Florence Moine, directrice habitat et autonomie à l’IMAD, précise que cette fonction ne sera pas reprise par les intervenants de l’institution: «Notre mission inclut l’obligation de prendre en charge toute demande de prestations – d’ailleurs, des résidents du Seujet bénéficient déjà des soins fournis par l’IMAD – mais les problèmes de voisinage ou les problématiques sociales ne figurent pas dans le périmètre de notre institution.» Le directeur du Département de la cohésion sociale et de la solidarité, Frédéric Vallat, se veut très clair: «Si des locataires ont besoin d’un encadrement plus lourd que celui proposé par l’IMAD, d’autres solutions seront discutées avec les personnes concernées, comme un déménagement vers un immeuble avec encadrement pour personnes âgées.» C.G. (TDG)