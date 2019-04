La fermeture de l’abri des Vollandes provoque un afflux ingérable à Galiffe

Cette verdure toilée qui a poussé miraculeusement au petit matin sur la surface couleur ocre de la plaine de Plainpalais fait de jolies images. Photogénie impeccable pour soutenir le message. Les bouches se délient, les gens s’arrêtent en nombre, on discute ouvertement du «sans-abrisme», avant-hier encore sujet impopulaire et négligeable.

Lire aussi: Un village de 200 tentes vient de surgir sur la plaine de Plainpalais

Les bonnes personnes sont présentes pour échanger et répondre aux questions, du directeur de Caritas Genève, Dominique Froidevaux, à Alain Bolle, le responsable du Centre social protestant (CSP), en passant par les représentants de l’Armée du Salut et du Bateau Genève. Des militants de la première heure, des vrais visionnaires. À leurs côtés, la relève sociale est également présente: des éducateurs, des travailleurs hors les murs, la trentaine motivée, le visage bien réveillé.

Échapper à la rue

Pour apporter une justification concrète à leur action, il suffisait, ce lundi, de se rendre à la rue des Vollandes, à l’heure de la fermeture de l’abri du même nom, géré par la Ville de Genève. Puis, le soir venu, d’aller au contact des gens qui, pour échapper à la rue qu’ils viennent de retrouver, tentaient leur chance au portail d’entrée de l’Accueil de nuit (ADN) de l’Armée du Salut, le long du chemin Galiffe.

On les a croisés entre 7 et 8 aux abords de la rampe qu’ils empruntaient chaque matin en sortant des locaux de la PC. La plupart sans solution d’hébergement dans le court terme. Des hommes de tous les âges, entre 25 et 50 ans, parfois plus, parfois moins aussi. Dès 17h, les premiers campent devant l’ADN. Une dizaine, puis le double, puis cinq fois plus. À 19h, le chemin est complètement obstrué.

Désillusions et frustrations

Les veilleurs doivent faire appel aux agents municipaux pour gérer cet espace inadapté, confinant malgré lui désillusions et frustrations. Car les recalés sont majoritaires. Sur les 50 candidats spontanés – certains brandissant des bons des HUG attestant de maladies chroniques – les trois-quarts ne trouveront pas de lit. Le nombre des «refusés» augmente spectaculairement ce lundi.

Femmes, enfants et personnes âgées passent avant. Une sélection de crise, menée par des équipes sous pression, qui font preuve d’une bienveillance inconditionnelle comme l’accueil pour lequel elles sont préparées. «C’est complet, it’s full, je n’ai plus aucune place», répète à 22h une voix qui n’est pas enregistrée. Galiffe offre 26 lits pour les hommes et 12 pour les femmes. Une jauge hôtelière dérisoire, en matière d’hébergement d’urgence, la seule prestation désormais pour tout le canton, alors que la demande ne cesse d’augmenter. «Je n’ai jamais vu autant de monde à la fermeture des abris», lance Sarah, veilleuse à Galiffe.

À flux tendu

Les équipes qui rendent les clés des Vollandes après y avoir travaillé à flux tendu durant tout l’hiver ne disent pas autre chose: «Habituellement, on constatait une baisse de fréquentation à l’approche de Pâques. Là, au contraire, le renouvellement a été constant. Pour le dernier week-end, on a encore enregistré sept primo-arrivants. Nous aurions pu rester ouvert durant tout le mois d’avril et afficher sans doute complet», résume le chef d’équipe.

La moitié de ses collaborateurs s’apprête à rejoindre Richemont pour renforcer le personnel qui assurera l’exploitation estivale de cet abri désormais ouvert à l’année. Mais lui aussi atteint depuis longtemps sa pleine capacité d’accueil. Les grands précaires, les plus vulnérables occupent les dortoirs. Certains fêteront à l’automne leur deux ans d’existence dans ce lieu.

Sociétaires de la protection civile

Des sociétaires de la protection civile, des personnes vieillissantes, sans rentes AI, «les laissés-pour-compte des soins hospitaliers», dénonce Alain Bolle, le responsable du CSP, tous contraints de cohabiter en sous-sol, dans cette «succursale des HUG».

Sous la légèreté des tentes montées sur Plainpalais, les mots qui pointent cette réalité sociale sont fermes et alarmistes: «Une telle problématique ne peut plus être portée uniquement par la Ville de Genève. Elle fait déjà un effort considérable. L’ensemble des Communes et le Canton doivent impérativement prendre leur responsabilité.» Le débat politique est relancé. Il promet d’être plus animé que jamais. Les bonnes décisions, c’est demain, notamment celles relatives à l’accueil famille. La maison de la Roseraie, gérée par l’Armée du Salut, ferme le 30 avril. «Il est très probable que l’hébergement des familles se fasse à nouveau sous terre dès le 1er mai prochain», préviennent les «campeurs de l’aube». Après une habitation avec jardin, retour en abri pour l’été. Ce serait, pour tout le monde, un sacré échec.

(TDG)