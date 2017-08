La fermeture d’Addax Petroleum n’inquiète pas la branche

Que penser de la fermeture d’Addax Petroleum annoncée en début de semaine? Stéphane Graber, secrétaire général de l’association suisse du négoce de matières premières et de transport maritime répond à nos questions.

Stéphane Graber, Addax Petroleum ferme ses portes. Votre réaction?

Addax Petroleum est une société active dans l’exploration et la production pétrolière et non dans le négoce de matières premières. A ce titre, elle n’a jamais été membre de STSA et l’association n’a pas de position particulière sur ce départ, hormis des regrets pour les employés de cette société.

Quel est l’impact de cette fermeture sur le négoce depuis Genève?

Les activités de négoce sont souvent assimilées à tort à celle de production, toutes les deux faisant partie de la même chaîne d’approvisionnement. Toutefois leurs caractéristiques et champs d’intervention sont clairement distincts. Le négoce du pétrole depuis Genève se caractérise par une expertise reconnue internationalement et un environnement offrant des conditions-cadres favorables. Le secteur ne devrait pas être trop affecté par ce départ, pour autant que les conditions-cadres restent favorables.

L’entreprise est rapatriée en Chine. S’agit-il, selon vous, d’un signe avant-coureur d’autres départs d’entreprises du négoce basées à Genève vers ce pays?

Le rapatriement en Chine est probablement spécifique à la stratégie du groupe Addax. La venue récemment d’entreprises de négoce de matières premières provenant des marchés émergents, comme le chinois Cofco, témoignent de l’attractivité de la place genevoise.

(TDG)