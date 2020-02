La féminisation du nom des rues n'emballe pas la droite

La Ville de Genève veut débaptiser seize noms de rues, parcs ou autres places pour les transmettre à des femmes (notre édition de vendredi). Et comme nous le présagions, le débat est déjà animé. Il n’y a qu’à lire les commentaires sur notre site tdg.ch pour s’en convaincre. Une internaute dénonce «ce féminisme à outrance tout à fait contre-productif».

On le sait bien, la femme n’est pas toujours le meilleur allié de la femme. Or, seules 7% des personnes ayant donné leur nom à une rue sont des femmes. Logique que la Ville veuille y remédier. Ce d’autant plus après la vague violette qui a balayé le pays l’an dernier au nom de l’égalité.

«Oubliées de l’histoire»

La gauche est acquise à ce principe, bien emmenée par la féministe Sandrine Salerno, soutenue par Sami Kanaan, seul magistrat à se représenter à la Mairie. Mais qu’en est-il à droite? Nous avons questionné quelques candidats au Conseil administratif pour nous faire une idée. La PDC Marie Barbey-Chappuis se réjouit que l’on puisse réhabiliter ainsi des «oubliées de l’histoire». Les autres réactions sont plus complexes. «Oui à la féminisation des rues, mais gare aux excès, à l’image de la vague verte qui veut tout piétonniser en ville, avertit l’UDC Christo Ivanov. Il ne faut pas forcer le trait! La société évolue et les choses se font naturellement.»

Le MCG Luc Barthassat partage ce sentiment: «Je suis favorable à cette démarche. Mais la manière me choque. Il ne faut pas le faire de façon systématique pour se faire plaisir. Réfléchissons au cas par cas.»

«Inutile et dispendieux»

Susanne Amsler (Vert’libéraux) est, elle aussi, mitigée: «C’est une bonne idée de donner de la visibilité à des femmes remarquables. Mais pas au détriment des hommes. Commençons par changer des noms de lieux-dits. Et puis profitons des nouveaux quartiers pour rééquilibrer les choses.» C’est ce qui se passe actuellement, a indiqué vendredi le conseiller d’État Antonio Hodgers, acquis à cette féminisation. Pas suffisant pour rattraper le retard? Le PLR Simon Brandt n’en a cure. Il qualifie ce projet «d’inutile et dispendieux».