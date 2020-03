La faute au coronavirus? Campagne sans éclat à Vernier

«Les gens ont plus de peine à prendre nos flyers», relève le Vert Mathias Buschbeck, sérieux prétendant au Conseil administratif de Vernier. Également en course pour l’exécutif, le PDC Yves Magnin constate, lui, que «la poignée de main et la bise deviennent suspectes en ces temps d’épidémie.» Mais les Verniolans lisent-ils la propagande déposée dans leur boîte aux lettres?

Alors que le premier tour des municipales est entré dans sa dernière ligne droite, la deuxième Ville du canton n’est pas épargnée par le coronavirus. Pas d’effusions à la Chirac? «Franchement, on suit les mesures de protection, mais personne ne m’a refusé une poignée de main jusqu’à présent», réfute l’expérimentée MCG Ana Roch, candidate à la Mairie, elle aussi. Les élections s’annoncent assurément très serrées à Vernier (lire notre édition du 27 janvier. La fin de l’alliance du PLR et de la gauche - visant à enrayer la vague populiste depuis 2011 et faire barrage à Thierry Cerutti, premier élu MCG à un exécutif genevois en 2007 - pourrait apporter son lot de surprises.

«Une page blanche»

La faute ou pas à ce satané virus, le revenant Thierry Cerutti compare la campagne à «une page blanche sans tache, sans note, sans couleur. Un sentiment de désintérêt important, non pas seulement de la part de la population mais des candidats eux-mêmes. Où sont passés les militants d’antan, les candidats qui ont faim de justice, de servir, de s’engager?»

Pourtant les enjeux ne manquent pas: il faudra gérer le nouveau boom démographique, Vernier devant passer de 35 000 habitants à 40 000 d’ici dix ans. Un sacré défi avec les infrastructures nécessaires et la dette qui enfle. Sans oublier les nuisances dues à l’aéroport et aux citernes? Les électeurs ont ainsi récemment refusé un projet de densification à Cointrin et Thierry Cerutti a adressé une nouvelle motion au Grand Conseil pour «mettre fin au scandale des citernes».

Le candidat MCG vante son engagement «proche des citoyens. J’organise tous les jours des rendez-vous avec la population dans un établissement public de quartiers différents. Avec ma compagne Aferdita, nous passons nos soirées à mettre des flyers dans les boîtes aux lettres et à coller des affiches.» Sa colistière, Ana Roch, confie «que la campagne est un peu molle. Peut-être à cause du climat général autour du monde politique.» Mais le MCG Vernier est sur le terrain, avance-t-elle: «Nous menons une bonne campagne et j’essaie d’être le plus possible au contact de la population. Il est important que les habitants aient l’occasion de partager leurs préoccupations.»

«Vous êtes sympa»

En vieux briscard de l’action locale, le PDC Yves Magnin s’enthousiasme encore comme un gosse pour sa énième campagne: «Une campagne d’enfer! Nous sommes présents partout, des jeunes descendent aux arrêts de bus pour nous prendre des tracts en nous disant «On vous connaît, vous êtes sympa». Voilà la meilleure réponse pour nos candidats, notre politique a du sens.» Il faut dire que cet avocat trône en photo sur des véhicules TPG!

Seul magistrat à se représenter, Martin Staub apprécie la mobilisation du Parti socialiste «qui a frappé à plus de 2000 portes, soit 4000 personnes potentiellement jointes, sans compter les quatre stands simultanés tous les samedis. L’accueil est très positif. On sent le désir de poursuivre le travail en faveur des aînés, de la petite enfance, de l’accès aux droits pour toutes et tous et de la lutte pour le climat.»

Cela «se passe très bien» également pour son allié Vert, Mathias Buschbeck: «On perçoit une réelle préoccupation autour des questions liées au climat et à l’emploi. Et une grande confiance dans le tandem rose-vert. Aucune agressivité à notre encontre, je n’avais jamais vécu cela.»

En course pour succéder au magistrat PLR Pierre Ronget - qui a développé la culture - Gian-Reto Agramunt explique: «Nous avons pris le risque de partir seuls au premier tour, avec de nombreux nouveaux candidats qui représentent bien la diversité de notre commune et portent les valeurs du centre droit. L’enjeu est de pouvoir proposer un renouveau dynamique, compétent et intègre sur la Commune et pour sa gouvernance.» Gian-Reto Agramunt veut continuer à promouvoir la culture, diminuer le sentiment d’insécurité, développer l’emploi et sauvegarder la zone villa.

Des déçus de la politique

Enfin, l’ancien MCG François Ambrosio se représente sous la bannière d'«Alternative Vernier», nouveau groupement constitué de déçus de la politique traditionnelle (voir notre édition du 11 janvier). «Rien de nouveau sous le soleil de la part des partis traditionnels, affirme-t-il. Leur politique tourne autour des thèmes que l’on retrouve à chaque élection, tels qu’aéroport, citernes, mobilité, climat, précarité. Or ces partis, au pouvoir depuis des décennies dans la commune, n’apportent toujours pas de solutions.»

Et de déclarer, confiant: «Malgré nos faibles moyens financiers, notre campagne se présente sous les meilleurs auspices avec des retours très positifs. Grâce à la diversité de notre liste (des PS, PLR, MCG et Verts), mais aussi parce qu’elle comporte 7 conseillers municipaux sortants, qui pourront apporter une aide précieuse aux nouveaux venus.»

Comme le PdT et l’UDC, eux aussi en campagne, Alternative Vernier visera d’abord le quorum pour accéder au délibératif. Le petit dernier de la politique verniolane croit cependant en ses chances à l’exécutif où il présente 3 candidats, François Ambrosio, mais encore Vida Ahmari, ancienne PLR et Junior Mazzolo, ex-PS.