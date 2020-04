La famille des lémuriens s’agrandit au Bioparc de Genève

Ce n’est pas parce qu’ils sont fermés au public qu’il faut pour autant renoncer à prendre de leurs nouvelles. Au contraire. Car elles sont plutôt bonnes, ces nouvelles qui nous parviennent des parcs animaliers. En tout cas sous l’angle de la relève. De Bâle à Genève, en passant par Bellevue, des faire-part de naissances printanières. On s’en voudrait de ne pas les publier.

Habituellement, on commence toujours par les chèvres du Bois de la Bâtie, sans oublier leurs voisins directs, les moutons miroirs. De ce côté-là, aucune annonce officielle. Les communiqués municipaux ont des choses plus graves à relayer.

Les lémuriens du Bioparc de Genève en profitent pour tirer la couverture à eux. La famille vient de s’agrandir. La fuite laisse entendre qu’il s’agirait de jumeaux. Il convient de vérifier l’information. Les bébés primates vont bien par deux, ils partagent le même père, préposé au travail de reproduction, mais ils n’ont pas la même mère.

«Deux femelles adultes ont mis bas chacune un petit, explique Anne-Sophie Deville, l’adjointe de direction. L’une les avait pris pour elle. On a découvert ensuite que l’autre avait aussi du lait. Elle a fini par récupérer le sien.» Captation maternelle. Chez les lémuriens, la lutte de pouvoir est féminine. Les mâles n’ont pas leur mot à dire. La famille, même en s’agrandissant, ne sort pas du cadre, celui d’un strict matriarcat.

Image : Laurent Guiraud

On emprunte les allées du Bioparc pour se rapprocher de l’enclos supérieur où logent les chameaux. Comment se porte le chamelon de la chamelle, né le 9 mars? Bien, merci. «Il gambade comme un poulain, poursuit Anne-Sophie, à chaque fois qu’on le sort en promenade.» Tonique et heureux, le chamelon.

Moins peut-être de son nom de baptême. Si sa mère s’appelle Antoschka, lui se nomme Chimbaï. Ce qui veut dire en mongole, «Stupide» ou quelque chose comme ça. Une tradition ancienne soutient que de «porter un nom peu valorisant protège du mauvais œil», glisse notre interlocutrice. On veut le même pour traverser la pandémie qui nous enferme.

Cette période n’est pas non plus la plus facile pour les parcs animaliers, qui comptent beaucoup sur les donateurs. La campagne de parrainage, envisagée bien avant la crise, a ainsi été lancée par les responsables du Bioparc.

On devient parrain de l’animal de son choix, moyennant le versement d’une somme d’argent correspondant au montant des besoins alimentaires et des soins vétérinaire sur douze mois. Pour 50 francs, me voici pour une année parrain d’une perruche. Pour être celui du chameau, c’est un plus cher; comptez 1200 francs.

Une somme intermédiaire, 500 francs, m’assure le parrainage de cet adorateur du soleil qu’est le lémurien. Je reçois un certificat officiel signé de la main du directeur, Tobias Blaha, et j’ai droit à une visite VIP du parc, pour y voir mon filleul et lui donner à manger.

À noter que le lynx a déjà son parrain, le raton laveur aussi et qu’il est même possible de parrainer un insecte ou un serpent. Un insecte? Oui, en bande besogneuse, en l’occurrence une ruche d’abeilles domestiques. Un pot de miel figure dans le contrat.

Cet investissement financier bien incarné permet de soutenir dans la durée les activités de sensibilisation et de conservation du Bioparc Genève. Même s’il faut reporter à des temps meilleurs la visite promise.