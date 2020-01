La dure réalité sociale du square Galiffe

Quartier Saint-Gervais, Seujet, Voltaire. Avec son sol en copeaux, ses murets ravinés et son socle orphelin, vestige d’une sculpture vandalisée, le petit square Galiffe ne ressemble plus à rien. Sinon à la vitrine de certaines réalités sociales que notre ville traite à la marge, de préférence à l’abri des regards.

Deux fois par semaine, durant l’hiver, une association caritative y organise une distribution de denrées alimentaires en faveur des personnes démunies. Le lieu s’anime, c’est positif, mais bref.

Trafic de stupéfiants

L’image extérieure de ce parc à l’abandon est d’abord celle d’une adresse de repli pour les gens dans l’errance. Ce jeudi, en milieu d’après-midi, ces derniers se sont retrouvés face à la police. Plusieurs patrouilles en mission de sécurité, visant à combattre le trafic de stupéfiants.

Trois individus à la majorité incertaine, originaires d’Algérie et de Tunisie, sont regroupés, peu après 15h, sur le banc public qui, de nuit, sert de sommier aux sans domicile. En attente d’être acheminés au poste pour des contrôles approfondis.

On a fait venir la brigade canine. Le chien renifleur permet de mettre la main sur 147 grammes de résine de cannabis, puis 42 autres grammes, cachés aux abords d’une bouche d’égout.

Des quantités indiquées par le service de presse de la police genevoise, qui confirme l’intervention. «Les trois jeunes gens sont connus de nos services pour diverses infractions», précise le porte-parole, Alexandre Brahier.

Séjour illégal et vol

À commencer par le défaut de passeport et le séjour illégal sur le territoire suisse. «Ils étaient détenteurs de divers objets de provenance douteuse – montres, argent, etc. –, ajoute le chargé de communication. L’un d’eux était porteur d’un couteau de poche. Un autre est possiblement concerné par un accident de la circulation avec délit de fuite à la rue Voltaire, impliquant une voiture et un scooter volé. Ses empreintes digitales correspondent à celles prélevées dans le casque abandonné sur les lieux. Une enquête est en cours. Tous les trois ont été mis à la disposition du Ministère public.»

Ils ont pour un temps quitté la rue Galiffe où, depuis le début de l’hiver, ils affichaient leur mal-être commun. Pas bien, les garçons. L’un est encore très jeune en âge. La drogue anesthésie la souffrance, tout en donnant parfois de mauvaises idées pour la dépasser. «Sous l’emprise de substances diverses, ils peuvent devenir extrêmement violents», observe un travailleur social du secteur.

Alors, on fait quoi? Ce suivi judiciaire intermittent, à coups d’interpellations successives et de «remises trottoir», ne remplace pas une prise en charge réelle, c’est-à-dire une mise en sécurité socio-sanitaire dans l’intérêt de tous.

Sur le terrain, l’Unité mobile d’urgence sociale (UMUS) ne se déplace plus pour aller au contact d’un mineur non accompagné, quand celui-ci ne peut se prévaloir d’être un nouvel arrivant à Genève.

Veilleurs démunis

Les veilleurs sont à leur tour démunis devant cette demande nocturne qu’ils ne peuvent honorer. Par défaut, les structures existantes renverront le jeune, au milieu de la nuit, vers l’un des sleep-in pratiquant l’accueil inconditionnel.

Par défaut, dormir quelques heures au milieu des adultes, quand on est en rupture de tout et que l’on cumule les carences affectives: c’est évidemment un pis-aller qui ne règle rien. Qui peut même, dans les mauvais soirs, générer des conflits supplémentaires, contraindre les professionnels de l’hébergement d’urgence à faire ce qu’ils aimeraient ne pas devoir faire: appeler la police.