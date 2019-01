La droite refuse une assurance dentaire obligatoire qu’elle juge trop «coûteuse»

On les a peu entendus jusqu’à présent. À quinze jours de la votation de l’initiative populaire «Pour le remboursement des soins dentaires», les opposants, représentés par la droite, les dentistes et hygiénistes, ont tenu une conférence de presse devant… une seule journaliste. L’une des principales raisons de leur désaccord est financière.

Le mode de financement de l’assurance obligatoire décrit dans le projet est très décrié. Pour rappel, il s’agirait d’un prélèvement sur les salaires pour les actifs – à parts égales employeur-employé – et du budget de l’État pour les autres.

Ivan Slatkine, président de la Fédération des entreprises romandes (association patronale), s’oppose à ce modèle qui passerait par une ponction sur les salaires et par les impôts pour les jeunes et les retraités. «Cela touche à la compétitivité des entreprises, détaille-t-il. On peut accepter une augmentation des charges sociales dans le cadre de la réforme de l’imposition des entreprises, mais pas en plus pour les soins dentaires. On ne peut pas aligner les hausses du coût du travail.» Il estime que des mesures ciblées seraient nettement moins chères.

Des chiffres mouvants

Alors que l’État estime le coût de mise en œuvre de l’assurance obligatoire entre 150 et 260 millions, les opposants avancent le chiffre de 300 millions. Ce résultat correspondrait à 1% de la masse salariale de quelque 30 milliards. Pourquoi se baser sur un taux de prélèvement de 1% qui, même s’il figure ainsi dans la brochure de vote, a depuis été revu à la baisse à 0,5% par les initiants? «On voit bien qu’ils ont tendance à minimiser les coûts, relève Ivan Slatkine. L’extrême gauche n’est pas très loyale en venant, à la veille de la votation, dire que ça va coûter moins cher. C’est flou.»

Facteurs autres que l’argent

Deuxième argument: le renoncement aux soins, postulat de départ des initiants, est inexact selon Martine Riesen, présidente de l’Association des médecins dentistes de Genève. «Le renoncement aux soins se situe autour des 6%. On peut admettre une fourchette entre 5 et 10%, mais ce chiffre reste plus faible que dans les pays qui disposent d’une assurance dentaire, comme la France ou la Belgique.» De plus, elle avance que les raisons du renoncement aux soins ne sont pas seulement financières. «Parfois, il y a des facteurs psychiques, comme la peur d’avoir mal, ou culturels car certaines mesures de prévention n’existent pas dans d’autres pays.»

À en croire les initiants, la santé dentaire des enfants, en amélioration constante jusqu’en 1994, se dégraderait depuis. Or, selon un document officiel*, «la santé bucco-dentaire des élèves genevois s’est améliorée au cours des vingt-cinq dernières années. En 2017, 54% d’entre eux avaient des dents saines, contre 40% dans les années 90.»

Dans nos éditions du 18 et 23 janvier, la députée Verte Marjorie de Chastonay, en faveur de l’initiative, affirmait aussi que «les caries ont progressé de 4%». Interrogée sur la source de ce chiffre, elle ne peut pas nous répondre. «Je l’ai repris tel quel du texte du comité d’initiative vaudois, et ses membres eux-mêmes n’ont pas réussi à m’en donner l’origine.»

Martine Riesen rappelle enfin que selon l’Office fédéral de la statistique, les coûts des soins dentaires ont largement été contenus par comparaison avec ceux des soins ambulatoires.

La présidente des dentistes avance enfin que le libre choix du traitement disparaîtra: l’assurance décidera du catalogue limité de soins. Seuls ceux de base seront pris en charge, ce qui exclut les soins esthétiques comme les traitements orthodontiques, pour lesquels il faudrait alors contracter une assurance complémentaire.

Contre-projet avorté

La députée PDC Delphine Bachmann refuse pour sa part de charger encore «une classe moyenne qui étouffe déjà sous les coûts.» Elle regrette que le contre-projet à l’initiative, défendu par son groupe, n’ait pas passé la rampe. «C’est très dommage. La stratégie de taxer les boissons sucrées nous paraît plus adaptée.»

Le député PLR Pierre Nicollier rappelle pourquoi son parti s’est opposé à cette alternative. «En termes de revenus, on était très loin du compte par rapport aux besoins. Nous considérons que ce n’était pas vraiment un contre-projet mais plutôt un autre projet.»

*«L’enseignement à Genève, repères et indicateurs statistiques, E3. Dépistage dentaire en milieu scolaire»

(TDG)