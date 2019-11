La droite et le MCG se retrouvent pour un temps

La gauche n’est plus à la fête au parlement. Durant les dernières séances, lorsque le département de Mauro Poggia passait à l’ordre du jour, elle a pu compter sur des alliances avec le MCG pour remporter quelques victoires. Mais depuis que le parlement examine les sujets concernant le département des finances, le vent a tourné.

La preuve par l’échec de deux projets symboliques. Déposé par le PS, le MCG (si, si...) et Ensemble à gauche, le premier voulait obliger le canton à payer sa part aux entités publiques lors d’augmentation de salaires liée aux mécanismes étatiques. Depuis 2006, il contraignait les entités, comme les HUG, l’Université, l’Hospice général et de multiples structures comme la Fegems etc. à trouver d’autres financements ou à peser sur leurs dépenses pour assumer leurs obligations envers leurs employés. De gains d’efficience en économies, “leurs réserves ont été rongée et il a fallu entamer l’os», relève Frédérique Perler (Verts). Mis sous pression, le Conseil d’Etat a fini par trouver un nouveau système. Désormais, il adapte ses versements à la hauteur des dépenses sur lesquelles l’entité concernée n’a pas la possibilité d’augmenter ses entrées financières. Les HUG ont ainsi vu la participation de l’Etat aux financement des mécanismes salariaux passer de 48% à 86%. Pour la Fédération des EMS, on est passé de 22 à 52% etc.

Mission accomplie? Oui, estime le rapporteur de majorité, Cyril Aellen (PLR), qui plaide pour le rejet du projet. Le MCG est convaincu, mais la gauche estime que ce n’est pas suffisant. Au vote, la gauche perd par 53 voix (UDC, PLR, PDC et le MCG), contre 38.

Un autre projet de la gauche a eu un sursis. Dans la foulée de l’interdiction du 14e salaire en 2015, le PS voulait empêcher le Conseil d’Etat de verser des bonus à certains employés jugés indispensables, notamment au département des finances. La droite désire laisser une marge de manoeuvre au gouvernement et le MCG se laisse convaincre. Mais il demande que les bonus n’aillent qu’à des employés établis dans le canton... Et l’Entente vote l’amendement! C’est une ministre des finances stupéfaite et passablement irritée qui est contrainte ensuite d’annoncer qu’un avis de droit sera demandé sur cette surprenante mesure. Le débat est donc ajourné. Mais l’idylle entre le MCG et la droite, scellée par leur soutien commun au budget 2020, semble partie pour durer quelque temps.