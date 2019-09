La droite et le MCG exécutent une hausse d'impôt

Il n'aura pas vécu bien longtemps ce projet de hausse d'impôt! Les députés ont traité en urgence et repoussé jeudi soir une des plus récentes proposition en la matière, qui venait à peine de lui être transmise par le Conseil d'Etat.

Que voulait le gouvernement? Il s'agissait de plafonner la déduction des primes maladie à 1,5 fois la prime moyenne cantonale, contre deux fois actuellement. Le Conseil d’État voulait, hors l’obtention de 6,8 millions de recettes, réduire les inégalités entre contribuables. Dans l'exposé des motifs de la loi, il expliquait que «le plafond actuel des déductions est élevé et permet à certains de déduire tant les primes payées pour l’assurance de base obligatoire que celles pour les complémentaires facultatives.»

Mais la majorité n'a rien voulu entendre: «Il faut donner maintenant un signal à la classe moyenne, qui s'inquiète, estime Yvan Zweifel (PLR). On nous dira ce n'est pas une baisse d'impôts, mais si les franchises diminuent, on paye plus d'impôts. Il y a quatre mois, le peuple votait la réforme de l'imposition des entreprises et le Conseil d'Etat promettait une pause fiscale. Et il revient à la charge».

Bertrand Buchs (PDC) renchérit: «L'Etat est dans une situation impossible vu le renflouement de la Caisse de pension des fonctionnaires, C'est un mauvais signal donné à la classe moyenne, dont beaucoup de femmes qui veulent accoucher en clinique. Le PDC n'acceptera aucune hausse d'impôts.» Le MCG et l'UDC partagent l'effroi de l'Entente.

La gauche monte aux barricades, Jean Batou (EàG), Romain de Sainte Marie (PS) défendent le projet. Jean Rossiaud (Verts) défend un renvoi en commission, sans succès.

Face à l'orage, le conseiller d'Etat en charge de la santé, Mauro Poggia, appelle les députés à «oublier les slogans électoraux», à se montrer rationnel. Il rappelle que Genève est le seul canton suisse à autoriser la déduction de deux fois la prime moyenne cantonale. Aujourd'hui, la déduction est d'environ 1166 francs par an et la baisse permettrait d'en conserver une dépassant les 875 francs...

Le texte est refusé par 67 voix contre 22.