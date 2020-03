La droite en ordre dispersé en Ville

Ville de Genève Le ticket à quatre est reconduit pour le second tour. La gauche de la gauche devrait perdre son siège au Conseil administratif. Plus...

Élections en Ville de Genève Arrivé cinquième, le candidat libéral-radical Simon Brandt espère rallier l’UDC et le MCG. Plus...

Elections municipales Le quatuor rose-vert arrive en tête du premier tour de l’élection à l’Exécutif. La question des alliances se pose à gauche comme à droite. Plus...

Ville de Genève Le PLR hésite à partir avec le PDC dans la course à l’Exécutif. L’UDC pourrait lâcher le MCG et prône l'union de la droite élargie. Plus...