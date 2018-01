La drogue volée par les policiers venait d'être saisie à Genève

D’où sort le cannabis volé samedi par un trio de gendarmes au poste de Blandonnet? Selon nos renseignements, la drogue venait d’être saisie vendredi dans le cadre d’investigations sur la culture «indoor» de stupéfiants. Les enquêteurs ont retrouvé de nombreux plants dans un appartement du canton. «Ils étaient dans des sortes de petites serres et sous des lampes, précise une source policière. Il y avait même un système d’aération.»

Une prise de sang?

Le locataire, qui détenait cette drogue, a été interrogé et condamné dans la foulée par ordonnance pénale avant d’être relâché. Quant aux plants et au cannabis saisis, ils ont été ensuite entreposés au poste de Blandonnet. C’est donc manifestement une partie de cette marchandise qui a été convoitée par le trio de gendarmes avinés. Ces derniers sont suspectés d’avoir volé des stupéfiants au poste de police après moult tournées de cocktails. «Quatre gins tonics chacun lors de leur soirée», précise une source proche du dossier.

Éméchés, les fonctionnaires ont décidé soudain de retourner au boulot au petit matin. C’est là qu’ils se seraient emparés de 3,4 grammes de cannabis et d’une dizaine de plants de cannabis stockés au poste

«Un garage accessible»

Avocats d’un des prévenus, Me Jean-François Marti et Nina Sepe précisent que «quelques heures après la soirée arrosée, ils ont ramené la marchandise et se sont spontanément dénoncés à leur état-major lundi». Dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale, ils sont désormais suspendus provisoirement mais avec salaire. Défenseur d’un des prévenus, Me Robert Assaël décrit cette affaire «comme un accident de parcours dans une carrière exemplaire. Mon client regrette ce qu’il a fait et collabore au maximum avec la justice.» Les trois fonctionnaires ont été entendus par l’IGS (ndlr: la police des polices) et le seront par le procureur général en tant que prévenus, notamment de soustraction d’objets mis sous mains de l’autorité. Ont-ils été soumis à une analyse de sang pour mesurer leur taux d’alcool ou pour déceler des traces de cannabis? Y a-t-il un écart entre la quantité volée et celle ramenée? L’enquête le dira. À Blandonnet, la drogue était-elle stockée dans un local fermé sous clé? Pour Me Assaël la marchandise était dans un garage accessible à tous les employés du poste.

Des cas rares à Genève

À Genève, les cas de policiers voleurs sont rares. L’an dernier, un sans-papiers condamné pour séjour illégal a affirmé en audience qu’un policier lui a volé de l’argent. À l’époque aucune enquête n’avait été ouverte sur ces accusations. En 2012, trois policiers du groupe d’intervention (GI) ont été arrêtés pour des accusations similaires. Ils ont été condamnés en 2016 avant d’être acquitté en appel l’an dernier. Ces accusations graves, intervenues dans le cadre d’une ambiance délétère au sein du GI, n’ont pas convaincu les juges d’appel. Il faut sortir du canton pour voir un policier condamné récemment pour des faits similaires. L’an dernier, la justice zurichoise a condamné à une peine pécuniaire un ancien policier pour avoir accepté les cadeaux d’une fille de joie. Il a été reconnu coupable d’acceptation d’avantages. Avec un collègue, il avait accepté des cadeaux et des prestations sexuelles de la part d’une prostituée. En 2011, au Tessin, les agissements illégaux d’un agent de la police municipale de Lugano ont été découverts. Le policier, qui travaillait au service antidrogue et au contrôle des requérants d’asile, conservait pour lui le montant des amendes et des cautions encaissées.

Plus spectaculaire, en France, un policier soupçonné d’avoir volé 52 kg de cocaïne au légendaire 36, quai des Orfèvres, siège de la police judiciaire à Paris, a été mis en examen en 2014. (TDG)