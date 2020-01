«La disparition de 4000 places de parc inquiète»

Le Conseil d’État l’a confirmé mercredi: on votera bien sur la réforme de la compensation du stationnement. Le TCS et l’organisation patronale NODE ont recueilli assez de paraphes valides pour provoquer un référendum. En septembre, une large majorité parlementaire a accepté le projet du Conseil d’État visant à flexibiliser les règles qui forcent à remplacer les cases supprimées dans les rues du cœur de l’agglomération. Entretien avec François Membrez, président du TCS.

Fin octobre, vous aviez déjà réuni 7500 signatures. La récolte semble avoir été très facile…

En effet, et nous sommes arrivés sans la moindre difficulté à 7962 signatures, sans compter les très nombreuses autres que nous avons reçues hors délai. La disparition de 4000 places de stationnement inquiète la population.

Le but affiché de la réforme est d’accélérer l’application de la LMCE, le compromis sur la mobilité de 2016. Admettez-le: vous n’en avez jamais voulu.

Nous n’avons pas combattu cette loi et nous admettons qu’elle constitue un outil de travail important, mais elle n’est pas appliquée correctement. Tant la Ville que l’État procèdent à l’envers. La loi prévoit qu’avant de réguler la circulation selon trois zones, il faudrait d’abord avoir fluidifié la circulation sur le «U lacustre» et la moyenne ceinture et avoir défini des axes structurants. Or, nous estimons que certains ont été oubliés et que la fluidité est très problématique, notamment sur la Rive droite.

Biffer des parcages viserait justement parfois à créer des voies en plus pour fluidifier le trafic. Votre référendum n’est-il pas contre-productif du point de vue de l’automobiliste?

Les auteurs du projet de loi ont aussi affirmé viser des places de stationnement pour pendulaires, alors que les cases concernées sont essentiellement destinées aux habitants ou clients de commerces. On comprend qu’il n’y a aucune réflexion, aucun projet concret derrière. Les autorités ont notamment indiqué qu’elles comptaient supprimer des cases, importantes à notre sens, aux rues des Glacis-de-Rive et Adrien-Lachenal, lesquelles ne connaissent pas de problème de fluidité et disposent déjà de voies de bus. Cette loi a été bâclée!

Au vu des enjeux climatiques de 2020, n’est-il pas légitime de redessiner le paysage urbain et de réduire l’empreinte de la voiture?

Oui, à condition qu’il y ait une réflexion, et nous sommes prêts à y participer. Dans dix ans, on ne vendra plus de voitures à motorisation thermique. La ville de demain sera une smart city avec des bornes de recharge, de la mobilité partagée. C’est sur cela qu’il faut travailler plutôt que biffer 4000 places de façon aveugle et irréfléchie.