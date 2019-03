La cybercriminalité connaît une hausse massive à Genève

La cybercriminalité a connu une «hausse massive» en 2018 à Genève par rapport à l'année précédente. Et le phénomène va perdurer et s'accentuer, a souligné lundi devant les médias le capitaine Philippe Droz, chef de la police judiciaire genevoise, lors de la présentation du rapport d'activité 2018 de la police genevoise.

Ce qui est rapporté à la police en matière de délinquance informatique «n'est que la pointe de l'iceberg», a encore ajouté M. Droz. L'activité de la brigade informatique a augmenté de près d'un tiers entre 2017 et 2018. Les affaires, outre d'être plus nombreuses, sont aussi souvent plus «complexes». La police s'engage donc, cette année, à mieux informer et conseiller la population sur les risques liés à la sécurité informatique: «Il s'agit aussi de favoriser le dépôt de plainte et traiter ces plaintes à l'échelle intercantonale», précise le service communication des forces de l'ordre. La Brigade de criminalité informatique (BCI) a vu son activité augmenter de 34% et de près de 50% en ce qui concerne les perquisitions. Au total, la hausse des infractions dans ce secteur est de 79%.

La réponse à la cybercriminalité va devoir se renforcer, a pour sa part indiqué Mauro Poggia, le conseiller d’État chargé de la sécurité dans le canton de Genève. Des efforts devront également être faits dans la prévention également. "L'ensemble des policiers suivra une formation cybercrime", précise le communiqué du jour.

Hausse des cas de violence

Prise globalement, la criminalité a connu un léger recul de 1%, en 2018, à Genève, par rapport aux chiffres de 2017. "Genève est un endroit où il fait quand même bon vivre" a lancé Mauro Poggia en rendant hommage aux troupes: "derrière les 80 000 réquisitions par an, il y a avant tout le travail remarquable effectué par des hommes et des femmes. Près de 90% de personnes prises en charge par la police sont satisfaites de ce travail." La progression de 12% des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle constitue un bémol. Cette augmentation a peut-être pour origine une hausse des dénonciations, notamment de violences domestiques (de 1509 en 2017 à 1977 en 2018 +31%).

En cas de lésions corporelles simples, les poursuites ne sont en effet pas automatiques. En l'état des choses, il est difficile de savoir si l'augmentation des infractions contre l'intégrité corporelle est le fait d'un comportement différent des victimes ou d'une réelle hausse de la violence au sein de la société.

La commandante de la police genevoise, le colonel Monica Bonfanti, a tiré un bilan positif des chiffres de la criminalité 2018 à Genève. Depuis le pic de 2011, la délinquance est sur le recul, à l'image des cambriolages et des vols. En 2018, les tendances observées à Genève sont le reflet des tendances au niveau national.

Développement suit (TDG)