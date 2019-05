La culture appelle à une gouvernance concertée

Dans l’ample menu des votations du 19 mai, les Genevois ont à se prononcer sur un enjeu important de politique culturelle. Ils doivent dire s’ils souhaitent, en la matière, assigner au Canton un rôle de coordinateur. L’État deviendrait garant, en concertation avec la Ville et les communes, d’une vision d’ensemble sur le territoire, fondée sur le cofinancement et la collaboration.

Voilà, dans les grandes lignes, la nouvelle gouvernance que propose d’instaurer l’initiative populaire IN 167 «Pour une politique culturelle cohérente à Genève», en complétant la teneur de l’article 216 de la Constitution genevoise, relatif à l’art et la culture. Soutenu par le mouvement La culture lutte et porté par un comité de dix personnes représentatives de toutes les disciplines, le texte est défendu par plus de 450 artistes et 120 structures du monde culturel genevois. Trois membres du comité d’initiative, Aude Vermeil, directrice de Fonction Cinéma, Sandro Rossetti, architecte et musicien, et Laurent Graenicher, cinéaste, exposent leurs ambitions.

Le contexte

Lancée en août 2017, l’IN 167 est liée à deux lois cantonales: celle sur la culture et celle sur la répartition des tâches entre les communes et le Canton en matière de culture – 2e train (LRT-2). Entrée en vigueur en 2013, la première, dans son esprit, conférait déjà un rôle plus important au Canton, notamment en matière de cofinancement des grandes institutions. «C’était un socle sur lequel tout restait à construire, explique Aude Vermeil. Il aurait fallu une ou deux législatures pour qu’elle déploie ses effets.» L’idée était notamment d’établir une meilleure pondération des efforts de soutien à la culture entre collectivités. Car historiquement, la Ville de Genève a toujours été le principal bailleur de fonds du secteur: elle lui octroie aujourd’hui près de 250 millions de francs, contre 70 pour le Canton.

Or, à peine trois ans plus tard, le Grand Conseil vote la LRT-2, sans véritable consultation préalable ni débat public, dénoncent les milieux concernés. «Le parlement a unilatéralement décidé de séparer les compétences entre l’État et les 45 communes, avance Laurent Graenicher. La loi sur la culture s’en est trouvée déshabillée, vidée de sa substance.» Les initiants dénoncent «des découpages abscons, hors-sol», loin des réalités du terrain. Un exemple? Il a été décrété que le Canton ne soutiendrait pas la création, alors qu’on lui octroie l’exclusivité de la diffusion des œuvres et la responsabilité de la formation: «Dans la réalité du parcours d’un artiste, ces dissociations sont absurdes», argue Aude Vermeil.

Ce que prône l’IN 167

Ce mode d’action «en silo» leur paraît nuire aux projets culturels, singulièrement à ceux qui, comme la création et les institutions, ont pour vocation de faire rayonner Genève au-delà de ses frontières – Grand Théâtre, nouvelle Comédie, Pavillon de la danse, entre autres. Les acteurs culturels décident donc de lancer une initiative populaire qui modifie le système de gouvernance au niveau de la Constitution, un échelon «clair et symbolique». «L’exclusivité des tâches doit devenir l’exception, la coordination la règle, résume Sandro Rossetti. Le territoire est exigu, tout le monde se transporte d’une commune à l’autre. Il paraît évident qu’une vision concertée renforcera l’offre culturelle.»

Ce nouveau pilotage s’articule autour de trois points. Le Canton, d’abord, est garant d’une vision d’ensemble de la culture à Genève et coordonne une politique cohérente élaborée en collaboration avec la Ville et les communes. Ensuite, cette politique culturelle se fonde sur un cofinancement pertinent, tant de la création artistique – «patrimoine de demain» qu’elle doit favoriser – que des institutions. «Nous ne réclamons pas davantage de moyens, avertit Laurent Graenicher. Mais nous demandons un coulissage.» Les autorités, enfin, s’engagent à consulter régulièrement les milieux culturels.

Bon accueil des élus

Fort de plus de 14 200 paraphes, le texte a été approuvé par les députés le 24 janvier 2019, par 81 voix sur 88, sans contre-projet. «Il s’agit d’une jolie victoire pour une initiative citoyenne, se réjouit Sandro Rossetti. On a compris le vote du Grand Conseil comme un désaveu de la LRT: il voyait la nécessité de changer de cap.» Outre le Parti évangélique (PEV), seules les formations très à droite de l’échiquier politique (UDC, UDF et MCG) s’y opposent. Le principal reproche des détracteurs porte moins sur le fond que sur le fait de toucher à la Constitution (lire ci-dessous).

Une délicate mise en œuvre

Le scénario d’une victoire dans les urnes le 19 mai semble fort plausible. Cependant, tout reste à faire. La mise en œuvre des principes de l’initiative consistera en un processus long et complexe, nécessitant l’engagement de tous. «Le Canton et les communes devront construire de concert une vision d’ensemble qui n’existe pas aujourd’hui», concède Aude Vermeil. Elle exigera aussi solidité et unité de la part des acteurs culturels: «Il faudra que nous soyons très fermes dans nos convictions, poursuit-elle. La question de notre organisation interne demeure un point sensible.»

Selon la directrice de Fonction Cinéma, «pour la cohérence de chaque structure et, surtout, celle de son fonctionnement», la réflexion devra être menée par discipline, chacune ayant une réalité diverse. L’espoir repose sur la création d’un cadre favorable à l’émergence de dynamiques positives qui échappent à l’échec. «Il y a un tel historique de ratages à Genève, se désole Aude Vermeil. Il a fallu vingt ans pour faire aboutir le Pavillon de la danse, vingt ans aussi pour un nouveau Musée d’ethnographie. Sans parler du récent naufrage du projet de rénovation et d’extension du Musée d’art et d’histoire.» À l’heure où Genève attend une Cité de la musique, une Maison des compagnies à Meyrin, un ambitieux centre culturel à Châtelaine ou un théâtre tout neuf à Carouge, les initiants en appellent à une union impérative des forces.

