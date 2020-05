La crise n'empêche pas l'Imad de recruter

«C’est un métier d’avenir, nous avons besoin d’assistants en soins et santé communautaire (ASSC) et nous en manquons!» s’exclame Marie Da Roxa, directrice générale de l’Institution genevoise de maintien à domicile (Imad).

Très impliquée sur le terrain, et encore plus avec la crise sanitaire, l’Imad poursuit son engagement dans la formation d’ASSC, «profession prépondérante aux côtés des infirmiers référents et des aides à domicile dans le maintien chez soi».

L’institution genevoise a déjà atteint ses objectifs de recrutement pour 2020-2021. Ils devraient ainsi être 32 à faire leur rentrée le 24 août. À cette date, l’lmad comptera au total 76 apprentis ASSC et deux apprentis de commerce. «Former des jeunes et les aider à entrer sur le marché de l’emploi est une responsabilité sociétale de premier plan. Nous nous devons de préparer l’avenir et la relève des professions de la santé», appuie Marie Da Roxa.

Nous nous devons de préparer l’avenir et la relève des professions de la santé Marie Da Roxa, Directrice générale de l’Imad

Un secteur qui a, il est vrai, le vent en poupe et qui a montré tout son sens, s’il le fallait encore, en ces temps de coronavirus. Notons au passage la belle initiative d’un entrepreneur et restaurateur pour donner de l’énergie aux collaborateurs de l’Imad, «ces héros du quotidien»: grâce au soutien de deux sponsors genevois, Narsi Azima a réuni des fonds qui ont permis au comptoir-restaurant SEED Geneva de fournir des repas gratuits au personnel des unités de répit temporaire.