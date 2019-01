La crèche des Minoteries augmente sa capacité

Elle avait fermé ses portes abruptement le 2 mai 2016. Un incendie venait de ravager la veille les allées 1, 3 et 5 de la rue des Minoteries, dans le quartier des Augustins. Après deux ans de chantier, la crèche du complexe a rouvert à la rentrée, entièrement rénovée. Sa capacité d’accueil s’élève désormais à 80 places, contre 50 avant les travaux. Les nouveaux locaux ont été inaugurés mardi soir.

«C’est une excellente nouvelle dans ce quartier de Plainpalais où le taux de couverture en places de crèche est légèrement inférieur à la moyenne en Ville de Genève», s’est réjouie la magistrate chargée de la petite enfance, Esther Alder. En effet, seules 76% des demandes des parents sont actuellement satisfaites dans ce secteur, contre 82% dans le reste de la commune.

Une structure ancienne Ouvert en 1976, l’espace de vie enfantine des Minoteries compte parmi les plus anciens de la ville. En quarante ans, seuls des travaux cosmétiques y ont été réalisés. Autant dire qu’en dépit des dégâts causés par l’incendie, un rafraîchissement était plus que nécessaire. Le chantier, planifié bien avant le sinistre, s’inscrit dans le projet de rénovation globale des sept allées des Minoteries.

Au sein de la crèche, les principaux changements apportés ont trait à la sécurité, au confort et à la performance énergétique. Les vitrages ont été remplacés, des panneaux photovoltaïques posés et les sanitaires entièrement rénovés. «Les familles de Plainpalais disposent désormais d’un espace de vie enfantine qui offre une grande qualité d’accueil et répond parfaitement aux normes les plus pointues», a souligné la magistrate.

24 nouvelles places en vue Les travaux n’auront pas été sans conséquence pour les parents et les équipes. Pour maintenir son activité, la crèche des Minoteries a dû répartir les enfants inscrits dans les structures d’accueil voisines en fonction des disponibilités. «Nous vous remercions de votre compréhension», a confié hier Esther Alder à l’assemblée présente.

Si la crèche possède officiellement une capacité globale de 80 places, seuls 56 enfants sont aujourd’hui accueillis par la structure. «Nous privilégions toujours une réouverture des institutions par étapes pour que les équipes aient le temps de se constituer», précise Patrick Chauveau, administrateur au Service de la petite enfance. Les 24 places restantes seront disponibles à la rentrée prochaine. (TDG)