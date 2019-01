La création d'une fondation en catimini scandalise les élus de la Ville

Plusieurs élus de la Ville de Genève sont à nouveau remontés contre les méthodes du conseiller administratif d’Ensemble à Gauche, Rémy Pagani. Raison de leur colère? La création d’une fondation par le magistrat grâce à des fonds publics, sans leur aval.

Favoriser l’insertion des migrants et leur construire du logement d’urgence: les missions de la fondation «Genève - Cité de refuge» n’ont a priori rien de polémique. C’est plutôt la forme qui déplaît: plusieurs élus ont appris son existence il y a peu, lors du traitement en commission d’une motion visant à créer du logement d’urgence pour les réfugiés aux Cropettes. Le président de cette fondation aurait alors demandé une subvention de 100 000 francs aux commissaires. Stupeur chez les élus: personne n’a jamais entendu parler de cette structure.

De quel projet s’agit-il? Courant 2016, le Municipal, touché par le drame des réfugiés perdant la vie en Méditerranée, vote 100 000 francs pour permettre à l’Exécutif de trouver des terrains pour pouvoir construire des logements modulaires destinés aux rescapés. Au menu du projet final: deux salles de cours réparties dans sept containers, une cuisine collective, des jardins familiaux et enfin deux bâtiments communautaires de deux fois 80 lits.

«Pour aller vite»

Dans la foulée, Rémy Pagani propose à ses collègues de l’Exécutif, «pour aller vite, d’affecter 50 000 francs du budget de l’année de mairie (sur un montant total de 190 000 francs, voté lors du budget) à la création d’une fondation de droit privé», expose le magistrat. Pour rappel, le maire de la Ville dispose chaque année de cette somme afin de lancer des projets sur un thème donné.

Pourquoi avoir créé un tel organe, jamais demandé par les élus, plutôt qu’un simple crédit? «Cette structure juridique nous permet de réunir les fonds privés d’associations caritatives, ce qui est une démarche difficile, explique le magistrat. En effet, ces associations accordent déjà de nombreux soutiens financiers en lien avec les réfugiés. Nous ne désespérons pas d’y parvenir lorsque nous aurons fait fonctionner les classes, la cuisine communautaire et les jardins potagers.»

La colère des élus est-elle légitime? Concernant la création de la fondation, le magistrat est dans son bon droit: selon la loi sur la surveillance des communes (LAC), il n’avait aucune obligation de passer devant l’hémicycle, puisque la fondation controversée est privée et non communale. Un conseiller administratif a donc le droit de créer une instance de ce type et d’y siéger comme citoyen.

L’investissement des 50 000 francs pour créer la fondation, en revanche, est plus problématique. A priori, l’utilisation de l’argent du projet de mairie n’a besoin que de l’aval de l’Exécutif. Mais cette somme peut-elle être utilisée pour fonder un organisme externe à la Ville sans consulter les élus? La LAC, à son article 30, indique que non: le Délibératif doit être saisi «lors de la création de fondations d’intérêt public communal, de fondations de droit privé ou de sociétés au capital desquelles la commune veut participer». Interrogée sur la légalité du processus, la Surveillance des communes, qui n’a pas encore été saisie du dossier, n’est pas en mesure de se prononcer pour le moment.

Pourquoi le reste du collège, à qui Rémy Pagani avait pourtant présenté son projet de fondation, n’a-t-il pas réagi? L’affectation d’argent pour créer la fondation sans passer par le Municipal n’a pas été autorisée, assure la grande argentière de la Ville, Sandrine Salerno. «Lorsque le point a été abordé en 2018, j’ai rendu mon collègue attentif au fait que ce n’était pas possible.»

«Pas de contrôle»

Outrés par la méthode, certains élus se sentent court-circuités et n’en resteront pas là. «Il est incompréhensible qu’une fondation privée soit créée avec de l’argent public en se passant du contrôle démocratique, tonne Maria Pérez, élue d’Ensemble à Gauche. Notre motion a toujours demandé que la Ville passe aux actes en ce qui concerne les migrants. Mais nous voulions que M. Pagani vienne avec une proposition de crédit.» Le groupe n’est pas le seul à fulminer. «On utilise de l’argent public pour financer cette fondation. Cela nous semble très limite», analyse le MCG Daniel Sormanni.

Le conflit n’est pas encore terminé. La fondation privée demande encore 100 000 francs au Municipal pour mettre en place l’infrastructure, notamment la dalle, en vue d’installer les containers pour les migrants. «Nous avons obtenu toutes les autorisations de construire pour la première étape, explique Rémy Pagani. C’est cette somme qui nous manque pour pouvoir engager le processus d’accueil et d’autonomisation des réfugiés.»

(TDG)