La construction tire en avant l’économie locale, mauvaise passe pour la banque

Le tissu économique genevois se modifie. La branche de la construction peut lever haut sa truelle: en dix ans, sa valeur ajoutée globale a progressé pratiquement sans discontinuer. L’immobilier et les services aux entreprises se portent aussi comme un charme, tout comme les services à la personne (santé, social, éducation, etc.).

Ensemble, ces deux secteurs pèsent désormais près de 40% du Produit intérieur brut (PIB) genevois, selon un graphique rendu public et commenté hier par les dirigeants de la Banque Cantonale de Genève (BCGE). La banque, en revanche, a perdu du terrain en grande partie suite à l’abandon, en 2009, du secret bancaire pour les ressortissants étrangers européens et américains. De nombreux établissements en mains étrangères ont disparu du paysage bancaire genevois, réduisant la taille globale de cette branche. Mais la finance a aussi montré sa forte résilience: amaigrie mais encore musclée, comme sortie d’une séance de fitness suivie par un long séjour dans un sauna.

Avec une part au PIB de 13,5%, la banque est distancée par le négoce et les activités financières qui lui sont liées. Avec le commerce de gros (activités des multinationales, notamment), ce secteur fait aussi partie des gagnants en termes de poids au sein du PIB cantonal.

Pondérant ces écarts, Valérie Lemaigre, économiste en chef de la BCGE, a précisé que les services aux entreprises regroupaient des métiers autrefois intégrés dans les banques mais désormais en partie externalisés, en faisant allusion à la comptabilité, l’informatique ou les questions juridiques. Au niveau suisse, ces tendances sont similaires, mis à part la forte progression de la santé et des assurances.

Et en 2020, que va-t-il se passer? Un atterrissage en douceur est prévu à Genève par la BCGE. Rien de bien affolant. La croissance du PIB du canton pourrait atteindre 1,5% contre 1,7% attendu cette année. Cette progression sera soutenue par le gros secteur industriel que le canton abrite encore, celui des parfums et arômes. Cette branche est moins chahutée que d’autres par la conjoncture, beaucoup moins prévisible en raison des incertitudes de nature géopolitique ou géo-économique. Pour une raison simple: elle s’appuie notamment sur les produits alimentaires. Et comme la planète entière continuera à manger l’an prochain, les entreprises actives dans ce secteur ainsi que leurs fournisseurs en arômes alimentaires souffrent moins que les autres.

Coquettes commissions

Autre branche économique qui surfe toujours sur la vague, celle des services immobiliers. Logique: on ne cesse de construire et de mettre sur le marché de nouveaux logements, à la vente comme à la location. Une forte hausse des transactions portant sur des PPE, qui rapportent de coquettes commissions aux agents immobiliers, a été enregistrée entre juillet et septembre. La forte hausse des espaces de bureaux a aussi été commentée par Valérie Lemaigre, qui estime que cette situation n’est pas alarmante: «Ce n’est pas le déclencheur d’une crise.» Cette forte progression entraîne des baisses de prix et signifie qu’un ajustement s’opère entre l’offre et la demande. Les entreprises bénéficient en effet de coûts immobiliers plus doux. Mais Blaise Goetschin, président de la direction générale de la BCGE, a signalé qu’aucune multinationale importante ne s’est récemment installée dans le canton.

Les experts de la BCGE soulignent aussi que l’hôtellerie devrait tirer son épingle du jeu, malgré la cherté du franc. «Les taux d’intérêt suisses ne sont pas orientés à la hausse. Le franc restera une monnaie forte, sans toutefois s’apprécier encore», soulignent-ils. Au troisième trimestre 2019, l’hôtellerie a affiché le nombre de nuitées le plus élevé jamais enregistré sur trois mois et une hausse de 5% sur un an.

Mais toute prévision reste hasardeuse. Qui aurait prévu que le titre SGS (leader mondial de l’inspection) se serait apprécié cette année de 15%? Ou encore que celui du vendeur de logiciels financiers Temenos aurait gagné 30%? Ou enfin, pour ne citer que des valeurs dont le siège est situé à Genève, que celui du géant du luxe Richemont (Cartier, Piaget, Vacheron Constantin, etc.) aurait progressé de 20%? Le luxe résiste et Valérie Lemaigre a livré une explication: malgré le choc de la crise, à Hong Kong, les horlogers semblent avoir pu contourner ce territoire pour vendre leurs montres en Chine populaire. Concurrent de Richemont, le Swatch Group est-il parvenu à le faire? Pas à en juger son état sur les marchés: –2,9% depuis le début de l’année…

Le luxe résiste

L’horlogerie de luxe reste un secteur à surveiller de près. Mais c’est surtout l’industrie helvétique – hors chimie et pharmacie – «qui est sous pression récessive», comme l’a résumé la cheffe économiste de la banque. Pourquoi? En raison des nuages noirs planant sur les branches de l’automobile et des semi-conducteurs. En Suisse, quand ces secteurs toussent, c’est celui des machines-outils qui s’enrhume. Et il pèse lourd sur le plan national.

En revanche «ce ralentissement n’est pas contagieux pour Genève», estiment les experts de la BCGE. Hormis l’horlogerie et l’industrie des parfums et arômes, le canton n’abrite pratiquement plus de grosse compagnie industrielle. Année après année, le canton devient une région à dominante col blanc.