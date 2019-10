La «comtesse» du quartier décède à l’âge de 99 ans

Elle était entrée en janvier dans sa centième année. Un bouquet de roses trémières à la main. Les fleurs n’aiment pas la canicule, le grand âge non plus. Nelly, une battante, un tempérament de feu, coriace comme une malvacée, sa plante favorite, a fini par céder. C’était dimanche dernier. Une cérémonie aura lieu ce vendredi à 16 h au cimetière Saint-Georges. Ses proches seront là, les amis du quartier, celui des Banques, dont elle était la figure.

«La comtesse de la rue de Hesse», répétait volontiers le galeriste du boulevard Georges-Favon, Alexandre Mottier, en arrosant le parterre de roses que Nelly avait fait pousser en bordure de chaussée. Ce petit jardin urbain était le sien. Elle avait ramené des graines du Vietnam et se montrait très fière de sa floraison.

Jusqu’au jour où un jardinier municipal se décida de la négocier comme de la mauvaise herbe. Le lendemain, un petit écriteau cartonné, accroché au tronc du micocoulier qui avait tout vu, posait la question: «Qui a massacré ces fleurs?»

Lectrice fidèle et exigeante

Nelly était fâchée et le faisait savoir en alertant, à raison, la presse locale dont elle était la lectrice fidèle mais exigeante. Ce n’était pas la première fois. En 2004 déjà, l’habitante de la rue de Hesse fit don à sa cité d’une horloge publique, en souhaitant la voir accrochée sur le mur de la Treille. Le geste était généreux, le lieu choisi plus compliqué.

Un concours en design industriel est organisé. Il trouve son lauréat, Nicolas Le Moigne. Sa création divise. «Elle convient mieux aux gares et aux aéroports», résument d’une même voix ses adversaires. La Commission des monuments, de la nature et des sites classe l’histoire, malgré le plébiscite du public qui, pendant deux semaines, de la place Neuve, admire cet accrochage éphémère. «Rien ne doit être installé de manière pérenne à cet endroit», martèle le collège d’experts, ne goûtant guère au sondage populaire organisé par notre journal. La «Julie» tombe à son tour amoureuse de Nelly. Elle suit une à une les péripéties qui conduisent finalement à Uni Dufour. Le legs Monéger-Glayre donne l’heure en toutes lettres contre la marquise du bâtiment universitaire. L’œuvre enfin adoptée finit même par être exposée au Musée des arts décoratifs de Paris. Tardive consécration.

Avant de devenir celui des banquiers, mon quartier était d’abord familial. Les gens s’interpellaient dans la rue par leur prénom, s’envoyaient des courriers de leurs lieux de vacances. Nelly Monéger-Glayre

La donatrice a su se montrer patiente, sans pour autant lâcher l’affaire. Ce n’était pas le genre de la maison. Nelly avait pratiqué le basket-ball dans sa jeunesse, avant de devenir monteuse pour le cinéma. Conteuse avant d’être comtesse, elle savait raconter ses voyages à travers le monde comme le passé de son quartier.

Mémoire vivante, servie par un humour qui empêchait de succomber à la nostalgie. Il fallait l’écouter raconter au présent l’incendie du Grand Théâtre, tout en dégustant sa tarte à la rhubarbe, accompagnée d’un petit muscat corse.

Fan absolue de Federer

Mais Nelly ne faisait pas que convoquer son localier pour l’informer de ce qu’il ignorait et devait «absolument apprendre», elle écrivait au journal, s’invitant dans la page du courrier des lecteurs. À la main, le courrier, d’une écriture au feutre bleu, sans la moindre rature, toujours précise dans les dates évoquées, drôle dans les comparaisons, s’amusant à jeter des ponts entre hier et aujourd’hui, chroniqueuse inspirée de sa ville et fan absolue de Roger Federer.