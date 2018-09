La commission de gestion se penche à nouveau sur l’affaire Maudet

La pression politique restera vive, cette semaine, pour le président du Conseil d’État Pierre Maudet. Lundi, la Commission de contrôle de gestion (Cogest) reprend ses travaux. Cette entité, composée de quinze membres et présidée par le PLR Yvan Zweifel, doit notamment examiner dans quelle mesure l’homme politique peut garder la responsabilité de l’aéroport international de Genève, ainsi que celle de la Sécurité, pendant la durée de l’enquête pénale en cours.

Ces parlementaires doivent en particulier se déterminer sur une résolution de quatre députés du parti Ensemble à Gauche (EàG) déposée en mai et demandant des éclaircissements sur le renouvellement pour sept ans d’une concession à la société Dnata, contrôlée par les Émirats.

Dans un premier temps, la Cogest a voulu créer une sous-commission composée de trois députés, un par bloc (droite, gauche et formations MCG et UDC). Mais, selon nos informations, des partis politiques vont réclamer la constitution d’une commission plus large: sept membres, soit un par parti représenté au Grand Conseil.

Mercredi, le gouvernement pourrait aussi aborder à nouveau le rôle de Pierre Maudet à la lumière des derniers événements, dont son mea culpa à l’antenne de Léman Bleu. En revanche, la présentation d’abord aussi prévue ce mercredi – par le procureur général Olivier Jornot et le conseiller d’État Mauro Poggia en remplacement de Pierre Maudet – d’une politique commune de lutte contre la criminalité devrait être reportée.

Mais le point d’orgue de la semaine sera sans conteste la présentation par le Conseil d’État, vendredi, du programme de législature 2018-2023, du plan financier quadriennal 2019-2022, ainsi que du projet de budget 2019 de l’État de Genève. Trois gros morceaux. Cette présentation doit être assurée par le gouvernement in corpore et, dans ce contexte, la voix du président du Conseil d’État doit théoriquement peser plus que celle des autres membres de l’Exécutif.

Dans l’après-midi, la plupart des 100 députés genevois se rendront par ailleurs en Valais, et en particulier à Sion, pour leur excursion annuelle. Rappelons que la destination est toujours choisie par le président du Grand Conseil, en l’occurrence Jean Romain, d’origine sédunoise.

Et personne ne doute que les discussions politiques, dans les wagons, porteront sur l’affaire qui secoue le président du Conseil d’État. (TDG)