La cathédrale Saint-Pierre comme vous ne l'avez jamais vue

Moment assurément magique et poétique ce soir à la cathédrale Saint-Pierre. Puisque ce magnifique édifice romano-gothique recueille – pour une courte période – en son antre quelque 2 000 bougies (allumées «une à une», promettent ceux qui ont cette idée un peu folle). Et ce, à l'occasion de la troisième édition de «Saint-Pierre en lumière», qu'organise la Fondation des Clefs de Saint-Pierre. De 18h00 à 22h00, ce jeudi 21 novembre jusqu'à samedi, les curieux, les croyants, les admiratifs de Caravage (un exemple parmi d'autres) et les amoureux (évidemment!) pourront contempler sous une autre lumière ce lieu chargé d'histoire.

«Admirez la nef, levez la tête vers les chapiteaux, contemplez le spectacle», ordonnerait presque la Fondation. Quel spectacle? Des jeunes musiciens genevois feront résonner leurs instruments pour accompagner cette soirée.

Ces soirées ont pour but, selon le communiqué de la Fondation, de «souligner le caractère intemporel et immuable du lieu». Mais pas que. Puisque comme toute édifice pluri-centenaire, cette Chère vieille dame a toujours besoin d'une cure de jouvence de temps à autre. Entretien, réfection, conservation de la cathédrale et de son site archéologique qui lui sert d'assises. Les travaux, «validés par les départements de l'aménagement, du logement et de l'énergie» débuteront dès que les fonds nécessaires seront réunis.

Rappelons enfin, que cet événement a bénéficié du soutien de la société Pilet & Renaud et d’un donateur anonyme. La Fondation qualifie même ce soutien de« généreux».