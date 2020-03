La candidature de Pierre Bayenet a été validée sans éléments probants

Durant plusieurs semaines, la question de la domiciliation effective de Pierre Bayenet a agité le petit monde de la politique municipale. Et pour cause, plusieurs ennemis politiques ont accusé le candidat d'Ensemble à Gauche (SolidaritéS-DAL) au Conseil administratif de résider fictivement en ville de Genève. Un recours a même été déposé par Tobias Schnebli, conseiller municipal du Parti du travail. Recours toujours pendant devant la Chambre constitutionnelle de la Cour de justice, qui devrait rendre sa décision prochainement.

Un rapport interne que la «Tribune de Genève» s'est procuré en dit un peu plus sur la manière dont l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a tenté de vérifier la présence effective du candidat Bayenet dans son logement, situé dans le quartier des Bains à Plainpalais. Ce rapport, le directeur du Service des votations Patrick Ascheri ne l'aura même pas reçu. C'est en tous les cas ce qu'indique ce dernier lors de son audition par la justice.

Les enquêteurs revenus bredouilles

Qu'apprend-on dans ce rapport? Que deux enquêteurs se sont rendus à son domicile une première fois le 13 janvier 2020 à 10h15, une seconde deux jours plus tard à 19h15. Autant de tentatives infructueuses pour les deux limiers: le concierge déclare que l'appartement fait l'objet de travaux de rénovation, et que malgré l'apparition récente «d'un meuble à chaussures rouge devant la porte palière», il n'a constaté aucune présence dans l'habitation. Quant à la régie contactée par les enquêteurs, elle indique n'avoir reçu aucune information quant à l'arrivée d'un nouveau locataire. La seule trace de Pierre Bayenet prendra donc forme d'une simple étiquette sur la boîte aux lettres. Il s'avère que l'intéressé est sous-locataire. Verdict de deux enquêteurs: «Compte tenu (...) des constatations effectuées sur place, des moyens à notre disposition, il ne nous est pas possible de confirmer ou d'infirmer la présence effective de l'intéressé dans son logement (...) depuis le premier décembre 2019.»

Une décision fondée sur la bonne foi

Étrangement, c'est bel et bien sur la base d'un rapport qui ne dit rien que la Chancellerie a décidé de valider la candidature de Pierre Bayenet. Contacté, l'OCPM par la voix de son porte-parole Laurent Paoliello s'abstient de commenter une affaire individuelle. «Ce que je peux vous dire par contre, c'est que lorsque la volonté d'une personne de s'établir quelque part est avérée, que cette personne a été entendue et qu'il n'y a pas de raison de douter de ses propos, nous partons du principe que la bonne foi doit prévaloir.» Quant au Département présidentiel, dont dépendent la Chancellerie et le Service des votations et élections (SVE), il sera encore moins loquace, ne faisant aucun commentaire «une procédure étant en cours».

Contacté, Pierre Bayenet, rappelle qu'il a depuis trouvé un autre domicile pour lui et sa famille, dont le bail a été transmis à la Chambre constitutionnelle et que nous avons consulté. Quant à la légèreté de l'enquête, le candidat l'explique: «Je pense que l'OCPM partait du principe qu'il n'y avait aucun élément pour douter de ma domiciliation, pas plus qu'il n'y avait de raison de sa part de déployer plus de moyens pour me contrôler.»

L'impact sur le scrutin du 15 mars d'une éventuelle invalidation par la justice de la candidature de Pierre Bayenet n'est pas clair. Les suffrages obtenus ne seraient-ils tout simplement pas pris en compte? Le scrutin dans son ensemble pourrait-il être annulé? Là encore, le Département présidentiel ne commente pas.