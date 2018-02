La candidature de Pablo Cruchon est contestée

Pablo Cruchon, le secrétaire de SolidaritéS, briguera-t-il un siège au Conseil d’État au nom d’Ensemble à Gauche? Pour en décider, le parti tenait jeudi en début de soirée une coordination extraordinaire. Suivie d’une réunion avec les autres composantes d’Ensemble à Gauche. Il faut dire que le temps presse. Le délai pour le dépôt des listes est fixé au lundi 5 février.

À l’ordre du jour de ces deux séances successives: la demande du Parti du travail. Comme l’a annoncé jeudi Le Courrier, ce dernier souhaite le retrait des listes électorales d’Ensemble à Gauche du secrétaire de SolidaritéS, Pablo Cruchon, ainsi que de la conseillère municipale de ce même parti, Maria Pérez.

Pour rappel, cette dernière est en congé maladie depuis trois mois. De retour au Conseil municipal, Maria Pérez n’a pas réintégré son poste de secrétaire administrative de SolidaritéS. En cause, un conflit avec le secrétaire du parti, Pablo Cruchon. De quoi susciter, comme l’a révélé la Tribune de Genève, une crise au sein du parti. Ainsi qu’une enquête interne, menée par Anne-Marie Barone, elle-même membre de SolidaritéS et acceptée par les deux parties.

Au PdT, on craint que ce remue-ménage interne ne vienne ternir la campagne. On confirme que la requête concerne le retrait de la liste pour le Grand Conseil de Maria Pérez et de Pablo Cruchon et de la liste pour le Conseil d’État de Pablo Cruchon, le candidat désigné aux côtés de Jocelyne Haller. Comment expliquer que les deux candidats soient visés? Pour ne pas préjuger des conclusions de la procédure interne.

Tobia Schnebli, conseiller municipal d’Ensemble à Gauche à la Ville de Genève, précise que «la procédure suit son cours. Il y a un consensus tant des parties concernées que de l’employeur: il faut mener à bien cette enquête.» Selon lui, «la chape de plomb qui pèse actuellement sur le parti est plus dommageable qu’utile». C’est le point de vue qu’il a défendu aux côtés de trois autres conseillers municipaux en Ville de Genève: Maria Pérez, Ariane Arlotti et Morten Gisselbaek, dans un mail envoyé lundi à la coordination.

D’après Le Courrier, le quatuor écrit qu’il vaudrait mieux reconnaître les «pétages de plombs, graves, répétés et inacceptables qui ont eu lieu», plutôt que de laisser planer le doute que cette affaire suscite. «Nous n’avons pas le droit de commettre l’erreur de ne pas traiter ce problème», conclut Tobia Schnebli. (TDG)