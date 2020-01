La brasserie Landolt, ou toute une tradition à renaître

Il y a des fantômes qui hantent Genève par intervalles. La Brasserie Landolt, morte en 1999, devrait revoir le jour dans les prochains mois après d’importants travaux, comme l’a révélé la «RTS». Cet établissement voisin du parc des Bastions a connu des destins divers et variés, réincarné par Mövenpick à une époque, renommé Maison Blanche, transformé en pizzeria, ou encore en restaurant japonais, le Takumi, pour ce qui concerne ces dix dernières années.

Le curieux qui brave le reflet des vitres aujourd’hui et colle son œil aux fenêtres n’aperçoit qu’un paysage intérieur de désolation et un escalier qui s’enfonce dans les profondeurs. Sur la façade extérieure, une plaque commémorative rappelle que les lieux ont «abrité, avant la révolution des Œillets du 25 avril 1974, les réunions des réfugiés politiques portugais». Mais c’est surtout à son illustre client, Lénine, que le café doit sa renommée. Le fondateur de l’État soviétique a séjourné à Genève à plusieurs reprises entre 1900 et 1910. L’histoire, avec un grand H, y a donc côtoyé les petites histoires individuelles de nombreux Genevois (lire témoignage ci-contre). Une internaute raconte par exemple que ses grands-parents s’y sont rencontrés en jouant aux cartes entre deux cours.

La «table de Lénine», au nom de l’icône du communisme

L’homme à qui l’on doit le projet d’un Landolt nouveau a 69 ans. Charles Vultier est à la base ingénieur en mécanique de l’École polytechnique fédérale de Zurich. Il dit avoir lancé il y a une trentaine d’années la Brasserie Lipp, le Harry’s Bar, repris le Café du centre, le Pied de Cochon et ouvert le Miyako, avant de tout revendre. Le virus de la restauration l’a pourtant rattrapé. «Dans ma tête, il manque une brasserie Rive gauche dans le quartier de Plainpalais qui se développe bien ces derniers temps, nous explique-t-il dans ses bureaux du quartier des banques. Alors je me suis dit, pourquoi pas refaire le Landolt, dans un style Belle Époque, sans recopier tout à fait le décor, qui n’était pas extraordinaire. On reprend le concept de la brasserie populaire depuis 1875, avec ses traditions révolutionnaires. On ne reprend pas la carte d’origine, on veut une cuisine traditionnelle, du terroir, qui bouge avec les saisons, pour une clientèle très large.»

Des contacts sont en cours pour trouver le chef idéal. La rumeur concernant l’arrivée de Philippe Chevrier ne semble être que verbiage. «Non, coupe Charles Vultier, même si je lui ai cédé le domaine de Châteauvieux à l’époque et que j’ai gardé un excellent contact avec lui. En l’occurrence, il est déjà en train d’ouvrir un nouveau restaurant non loin, au coin de la rue Jean-Petitot.» Une immense affiche en témoigne.

Les projections à ce stade du projet sont périlleuses, le promoteur qui nous parle peut seulement confirmer que si salade russe il y a, elle sera renommée salade Lénine.

Bofinger plein les yeux

Dans les photomontages qu’il nous montre – qu’il ne souhaite pas publier, en attendant les plans définitifs – l’inspiration vient clairement de la brasserie alsacienne Bofinger à Paris, sous une belle coupole. Mais à ce stade, la maison d’architecture mandatée, Dupin, n’en est qu’à la phase de dépôt de permis pour les travaux. Il espère pouvoir ouvrir vers mi-2020, sachant qu’il «y a beaucoup de choses à refaire, la climatisation, la ventilation, l’électricité, donc on n’est pas pressés». En tout cas, «rien que pour le décor, ça vaudra le déplacement», promet-il.

L’emplacement a été proposé à plusieurs professionnels de la restauration, qui ont décliné. Le sort funeste du Takumi les a-t-il découragés? Pour Charles Vultier, ce restaurant «n’allait pas au bout de son concept, n’utilisait plus ses tatamis en bas et avait un tout petit sushi bar, pas très attractif».

Le nouveau locataire ne cache pas qu’il s’agit d’un gros investissement – plus de 2 millions de francs, financés par des investisseurs privés qui ne souhaitent pas apparaître.

Mélodie en sous-sol

En sous-sol, Charles Vultier envisage un piano-bar «plutôt jazzy, avec un pianiste fixe. Au départ on voulait créer des petits salons, car cela intéresse souvent les notaires, les avocats, de manger en toute confidentialité. Mais on s’est dit que sans lumière du jour, ce n’était pas idéal.»

La fameuse table sur laquelle le nom de Lénine était gravé a disparu des radars, comme le reste du mobilier, après un probable passage par les locaux de Zofingue. «Elle aurait été prise par le Parti communiste français», avance notre interlocuteur.

L’entrepreneur vise une ouverture sept jours sur sept, «365 jours par année, sinon ça ne vaut pas la peine». De 7h du matin à minuit en semaine et 1h du matin le week-end (le piano-bar aura un régime décalé). Un stand de fruits de mer avec un écailler parfait l’horizon des possibles.

Au croisement de la rue De-Candolle et de la rue du Conseil-Général, la Brasserie Landolt a arboré différents visages depuis 1875.

Pour conclure, succombons à la tentation de citer l’historien Armand Brulhart – qui prépare pour la fin de l’année un ouvrage sur les anciens cafés et brasseries de Genève. Ce dernier écrivait dans le magazine «Alerte» que «si la Brasserie Landolt est restée dans les mémoires, ce n’est pas parce qu’elle servait un bon gratin dauphinois, une excellente longeole et des bières à prix corrects [...], ce n’est pas non plus en raison d’un espace en trapèze qui épousait la base de l’immeuble compris entre la rue De-Candolle et la rue du Conseil-Général [...] Non. C’est à la fois tout cela et, par-dessus tout, comme disait Arletty, une espèce d’atmosphère, comme un souffle particulier, qui vous renvoie des échos lointains, des histoires politiques, des histoires estudiantines, des histoires poétiques.»