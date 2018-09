La bonne alimentation dispose de sa maison

Son petit nom est MA-Terre et elle a trouvé refuge dans la ferme de Budé, au Petit-Saconnex. La Maison de l’alimentation vise à sensibiliser les Genevois à l’importance d’une alimentation locale, saine et biologique. Elle a été inaugurée samedi par Antonio Hodgers, président du Conseil d’État, Mauro Poggia, conseiller d’État responsable de la Santé, et Sandrine Salerno, conseillère administrative de la Ville de Genève.

MA-Terre entend favoriser les liens de proximité entre producteurs et consommateurs par le biais de conférences, d’animations et de cours. Le lieu sera géré par une association à but non lucratif. Cette dernière sera créée ce printemps et regroupera tous les acteurs genevois actifs sur les thématiques liées à l’alimentation.

Le goût à l'honneur

L’inauguration de MA-Terre a constitué le lancement de la Semaine du goût 2018. «Nous pouvons nous aussi être des lobbyistes en matière d’alimentation», a commenté Chantal Lonati, la présidente du comité d’organisation de la manifestation. Cette année, 65 restaurants participent à l’opération, proposant jusqu’au 23 septembre des menus locaux et de saison, accompagnés de vins genevois. De plus, la ferme de Budé accueillait aussi ce samedi la première édition du Festival du terroir, qui a réuni une trentaine de producteurs et d’artisans.

Antonio Hodgers a notamment rappelé que «si l’industrialisation a fait baisser les prix et démocratisé l’accès à la nourriture, elle a aussi généré de nombreux intermédiaires entre producteurs et consommateurs». Selon lui, l’État mène une politique qui poursuit les mêmes objectifs que MA-Terre.

Bon pour la santé

De son côté, Sandrine Salerno a relevé que son service Agenda 21 œuvrait également dans cette direction. Il a en effet pour mission de fournir des pistes de réflexion sur des enjeux comme l’alimentation et l’agriculture.

Enfin, Mauro Poggia a insisté sur le lien entre alimentation et santé: «Notre santé dépend à 60% de facteurs environnementaux, dont l’alimentation, mais aussi la qualité de l’air», a-t-il souligné. (TDG)