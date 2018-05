La bataille sur la laïcité promet de belles étincelles

Les camps des partisans et des opposants à la Loi sur la laïcité de l’État – adoptée le 26 avril par le Grand Conseil – commencent à se former. Après l’annonce du lancement d’un quadruple référendum le 13 mai, c’était mardi au tour d’un groupe de citoyens de prendre la parole pour défendre la loi. Hasard du calendrier, le même jour, la faîtière des syndicats genevois, la Jeunesse socialiste et celle des Verts informaient rejoindre le camp du référendum.

Démarche la plus originale, l’appel «Pour une laïcité garante de la paix et de nos libertés» a été lancé par Pierre Gauthier, ex-député du Grand Conseil qui avait claqué la porte d’Ensemble à Gauche peu après avoir créé le Parti radical de gauche. Objectif de l’appel: défendre une loi qui «éloigne le danger intégriste, assure la sérénité de l’enseignement, renforce la neutralité de l’enseignement et, enfin, limite l’usage abusif de l’espace public par des organisations prosélytes ou sectaires».

«Un axe républicain»

Si une partie de ceux qui ont signé le texte exercent un mandat politique, ce n’est pas leur attache partisane qui serait significative dans ce cas. «Ce n’est pas un axe politique mais républicain qui nous rassemble», précise Pierre Gauthier. Ce sont plus particulièrement les dispositions interdisant le port de signes religieux par les agents de l’État et dans les parlements qui sont défendues. Pour rappel, l'interdiction étendue aux députés et aux conseillers municipaux est contestée en justice par les Verts.

Parmi les «politiques», on trouve l’ex-députée Magali Orsini (La Gauche), Jean Romain, député PLR, Natacha Buffet-Desfayes, députée suppléante PLR, Patrick Lussi, député UDC, ou encore Salika Wenger, députée d’Ensemble à Gauche. D’autres personnalités ne sont toutefois pas issues du sérail politique. Par exemple Mireille Valette (dont le blog est abrité par la «Tribune de Genève»), Fabienne Alfandari (coach professionnelle) ou Marco Polli (enseignant retraité très actif syndicalement).

Crainte d'un vide juridique

Pierre Gauthier admet que la loi n’est pas parfaite, mais elle a selon lui permis de franchir une étape: inscrire dans le corpus législatif le principe de laïcité. «Si par malheur le référendum était accepté par le peuple, il y aurait un vide juridique, déplore-t-il. Il serait ensuite utilisé par les mouvements intégristes pour imposer le communautarisme et une vision sexiste de la société.»

Le groupe promet de s’engager plus avant si les référendums aboutissaient d’ici au 20 juin, délai pour boucler la récolte de signatures. Pour l'heure, il est possible de s'informer ou de soutenir l'appel sur une page Facebook. (TDG)