La bataille fiscale n’est pas terminée à Genève

Le score est clair et net. 58% des citoyens ont validé le projet d’harmonisation de la fiscalité des entreprises concoctées par le Conseil d’État soutenu par l’Entente et le MCG.

Une seule commune l’a refusé, Avully… avec cinq voix d’avance. Ailleurs, les oppositions se sont concentrées dans deux arrondissements de Vernier et dans sept des dix-sept de la Ville de Genève, sans faire basculer les communes concernées. Chez les partisans, qui l’emportent enfin après une tentative infructueuse en 2017, le soulagement était palpable dans la Cour de l’Hôtel de Ville.

Agendas contradictoires

Cette votation marque-t-elle une pause dans la lutte incessante à laquelle se livrent la gauche et la droite en matière fiscale? C’était la promesse sous-jacente de la réforme qui, en suspendant le frein aux déficits et en présentant une réforme nantie d’un volet social, prétendait aussi apaiser le climat. Il n’en est rien: «Dès demain, nous allons déposer un projet de loi réclamant une imposition du 100% des dividendes, contre 70% actuellement», annonce le député Jean Batou (EàG). Il dresse la liste d’autres projets: revenir sur la baisse d’impôt de 12% pour les contribuables les plus riches, suspendre le bouclier fiscal.

Espoirs de gagnants

A droite, le député Murat Julian Alder prédit une offensive fédérale en faveur de la baisse de l’imposition sur les personnes physiques via une révision de l’imposition des couples mariés, et des discussions sur la taxe professionnelle. Cyril Aellen (PLR) semble regretter la situation: «La réforme n’a été ni défendue ni soutenue par la gauche. Il n’y aura donc pas de trêve en matière fiscale. Je le regrette, j’aurais préféré que le compromis soit gagnant.» Dans le camp des vainqueurs, le MCG souhaiterait malgré tout une pause, mais tient toujours à supprimer l’impôt sur les chiens… Le Conseil d’État quant à lui compte bien s’opposer à tout bouleversement en matière fiscale, mais comme le souligne la ministre des Finances Nathalie Fontanet: «On ne peut pas empêcher les députés de déposer des projets de loi. Il y a des attentes quant à des baisses de l’imposition des personnes physiques. Le Conseil d’État a indiqué qu’il ne les soutenait pas et j’imagine que nous continuerons dans cette voie au nom de la bonne santé des finances publiques, mais cela ne veut pas dire que ces projets ne pourront pas être adoptés.»

Tout ceci est de la musique d’avenir. Dans la Cour de l’Hôtel de Ville donc, partisans et adversaires analysent la situation présente. Les uns sont ravis, les autres inquiets: «C’est une excellente nouvelle pour le centre droit puisque la gauche a lâché le compromis, expose la PDC Béatrice Hirsch, candidate aux États, présente sur les lieux comme son rival socialiste Carlo Sommaruga. C’est un vote pour la sécurité de l’emploi. Être raisonnable paie.» Murat Julian Alder (PLR) estime qu’il s’agit d’un grand succès pour la ministre des Finances Nathalie Fontanet, «qui a mené une campagne de terrain. Quant aux Genevois, ils ont voté pour maintenir l’attractivité de Genève.»

Dans le camp des vainqueurs, le MCG savoure un bon cru électoral: sur les différents objets cantonaux, le parti n’a perdu que sur l’initiative sur la culture). «Ce vote nous permet d’éviter une crise que nous craignions depuis trois ou quatre ans, explique le député François Baertschi. C’est le succès d’une proposition de compromis malheureusement lâchée à la dernière minute par le PS. Nous avons mis sous toit une baisse fiscale sans dumping.»

Parmi les vaincus, le moral est un peu moins bon, mais pas catastrophique non plus. Nicolas Walder, président des Verts, ne regrette rien: «Nous avons perdu avec tout de même 40% des Genevois. Ce n’est pas rien. Le débat a été difficile sur un sujet dont le sujet principal, la justice fiscale, la redistribution, a été obscurci par des questions qui ne lui étaient pas liées, comme l’assurance maladie.» Représentant de la CGAS et du syndicat SIT, Davide De Filippo se dit déçu, mais pas étonné du résultat. Il explique que la levée du frein au déficit a «reporté l’austérité de quelques années, mais qu’elle viendra. L’acceptation du contre-projet à l’initiative maladie et le vieillissement de la population requièrent des moyens, que le Conseil d’État devra trouver en coupant ailleurs.»

Également dans le camp des perdants, l’UDC-Genève explique par communiqué «prend acte de la décision populaire sur un objet que le Conseil d’État a eu bien du mal à faire passer». Le parti annonce vouloir combattre «le développement de notre canton que nous considérons comme une véritable fuite en avant et l’implantation de nouvelles multinationales s’installant à Genève avec leurs propres employés qui pose inévitablement le problème aigu de la main-d’œuvre locale sacrifiée et d’un chômage anormalement élevé dans notre canton».

Les plaies du PS

Et le PS? Reflétant ses divisions, les avis varient… «C’est la confirmation qu’en matière fiscale, seul un projet de compromis peut passer devant le peuple», souligne le député Romain de Sainte Marie, qui le défendait. «On construit l’avenir sur le compromis, pas sur la compromission.»

Écho inverse de la conseillère administrative d’Onex Carole-Anne Kast, partisane du rejet: «En se prononçant pour le refus, le PS est resté cohérent. Il aurait été bien plus grave pour lui de se retrouver dans le camp des gagnants et de devoir ensuite assumer les conséquences des coupes à venir, qu’on verra probablement se dessiner vers 2021-2022. Je suis consternée de voir certains socialistes brandir la capacité de passer n’importe quel compromis comme l’alpha et l’oméga de notre politique.»

(TDG)